Шойгу ответил на предупреждения извне о последствиях перемещения войск по стране Белоруссия назвала главные угрозы для стран ОДКБ 27 апреля 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Среди основных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе. «Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств-членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма», – говорится в сообщении минобороны республики, передает РИА «Новости». По данным ведомства, также Хрениным были отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону, в их числе – «развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.

Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным 24 апреля 2021, 15:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Абдулла Шакиров

Одними из основных тем обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко были развитие кооперации и цены на углеводороды, рассказал белорусский лидер. «Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить», – передает БелТА слова Лукашенко. Как отметил президент Белоруссии, в этот раз лидеры обеих стран «обратились к злободневным вопросам», таким как формирование цен на нефть и газ, а также кооперация. Темы же развития интеграции обсуждались больше для протокола, сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что и в России, и в Белоруссии есть хорошие предприятия, однако между странами всегда была «тягомотина – кто кого». Кроме того, отметил он, он имеют разные подходы к приватизации. «Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться», – подчеркнул белорусский лидер. По словам Лукашенко, Путин предложил ему совместно развивать производство интегральных схем. Глава Белоруссии также отметил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие, превосходящее международные аналоги. «Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации – скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», – добавил белорусский лидер. Лукашенко сообщил, что на встрече с Путиным не поднималась тема о военной базе, обратив внимание, что Минску она не нужна, поскольку уже стоит в Смоленске «в трех минутах полета до того же Бобруйска». «Зачем тратить огромные деньги?» – сказал Лукашенко. «Наша зона ответственности – белорусской армии – запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?» – заявил глава республики. По мнению Лукашенко, если бы Россия и Белоруссия начали даже просто разговор о военных базах, это было бы подарком для оппозиционеров, которые бы «вышли на улицы и кричали, что Россия захватила Белоруссию». В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня. ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 26 апреля 2021, 00:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км. Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии 24 апреля 2021, 17:48

Фото: Павел Орловский/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Готовившие военный переворот в Белоруссии рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы, рассказал сам глава республики. По словам Лукашенко, реализация плана во время парада заговорщикам показалась очень сложной, и они отказались от этой идеи. Рассматривались также нападения на кортеж и загородную резиденцию президента, передает БелТА. Для взрыва президентского кортежа злоумышленники закупили и привезли в Белоруссию гранатометы. Поскольку автомобили в целях безопасности передвигаются очень быстро и попасть в них крайне тяжело, заговорщики отбросили и этот вариант. На уничтожение резиденции было выделено 10 млн долларов, кроме того, еще 1 млн долларов должен был получить снайпер, сообщил Лукашенко. «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», – рассказал подробности белорусский лидер. Как сообщил президент, спецслужбы внедрили к заговорщикам своего сотрудника, исполнившего роль «продавшегося генерала». «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню – он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», – сказал Лукашенко. Задержанные ранее в стране террористические группы и планировавшие госпереворот – звенья одной цепи, заявил глава республики. Он напомнил, что подозреваемый в подготовке покушения на Лукашенко политолог Александр Федута был в штабе президента Белоруссии. Как заявил белорусский лидер, его «подкинул» бывший председатель Совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич, «чтобы знать, что у меня делается». «Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат (организация теракта в Беларуси по примеру убийства бывшего президента Египта Анвара Садата в 1981 году)», – сообщил белорусский лидер. Также Лукашенко обратил внимание на то, что заговорщики планировали при помощи армии заблокировать Минск вместе с силами ОМОН, МВД и КГБ. В случае успеха, в Белоруссии началась был «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», отметил он. Кроме того, по словам президента, у мятежников были намерения отключить энергосистему Минска, что указывает на планы кибератаки на Белоруссию. Лукашенко пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности. «Это еще цветочки», – заключил он. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. Ранее ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. В Белоруссии нашли связь советника Байдена с подготовкой переворота 26 апреля 2021, 04:32

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Белорусский государственный телеканал ОНТ указал на связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой государственного переворота и покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко. «Это все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: «Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным». Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду – в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет», – заявил закадровый голос в эфире телеканала, передает РИА «Новости». Телеканал также пообещал больше подробностей в эфире на следующей неделе. Накануне обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. Днем ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. В прошлую среду следствие предъявило обвинение четырем задержанным в подготовке госпереворота. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. Лукашенко заявил о невозможности «поглощения» Белоруссии Россией 24 апреля 2021, 16:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Вариант «поглощения» Белоруссии Россией не обсуждался на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Минск заинтересован в независимости, заявил белорусский лидер. «Даже речи об этом не шло. И сегодня им (противникам действующей власти) хочется нас толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Белоруссию, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно», – цитирует Лукашенко БелТА. «Я уже сколько раз говорил: я – первый президент нашей независимой Белоруссии, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы», – добавил глава республики. В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня. Обвиняемые в попытке госпереворота в Белоруссии признали вину 25 апреля 2021, 21:30 Текст: Абдулла Шакиров

Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на президента страны Александра Лукашенко, кадры с признаниями показал телеканал ОНТ. Признательные показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, передает РИА «Новости». Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. Белорусский глава также пообещал подписать декрет, согласно которому в экстренном случае власть перейдет к Совету безопасности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какой целью Лукашенко решился на столь радикальные изменения. После учений в Черном море остались два больших десантных корабля СФ 26 апреля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма, сообщила пресс-служба СФ. «Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода», – передает «Интерфакс» сообщение СФ. В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. В Швеции усомнились в возвращении войск России в места дислокации 25 апреля 2021, 04:30

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил с утверждением, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России якобы является «дымовой завесой». «Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России. Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT. Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. «Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. Военный эксперт назвал сказками заявления Киева о превосходстве американских ВМС над ЧФ 26 апреля 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt якобы способны «уничтожить» Черноморский флот России, – сказки, заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее экс-замминистра Украины Юрий Грымчак заявил о планах Киева по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. По его словам, что для этих целей будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США. Грымчак уверен, что появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев может «оставить» Россию без всего Черноморского флота. Дандыкин в интервью ФАН прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту России ничего не угрожает. «Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», – сказал Дандыкин. Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ. «Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах – «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — заявил военный эксперт. Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России. «Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. … После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины – сказки», – резюмировал Дандыкин. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. Лукашенко обещал в случае экстренной ситуации передать власть совбезу Белоруссии 24 апреля 2021, 15:10

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Власть в Белоруссии перейдет от президента к совету безопасности в случае экстренной ситуации, соответствующий декрет будет подписан в ближайшее время, заявил глава республики Александр Лукашенко. «Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Белоруссии. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение», – цитирует Лукашенко БелТА. По мнению президента, необходимость передачи полномочий совбезу вряд ли возникнет, однако стоит «предусмотреть все». Как пояснил Лукашенко, в экстренной ситуации Белоруссией будет править фактически «коллективный президент», при этом формально его обязанности будет исполнять премьер, но все решения будут приниматься тайным голосованием, «чтобы не было давления». «Когда будут президентские выборы назначены, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее – вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», – пояснил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что решение о подписании декрета было принято им давно, в то время «когда это все разворачивалось». «Не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну», – заключил он. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. На Западе включили Россию в пятерку лидеров по военным расходам 26 апреля 2021, 07:22

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти 2 трлн долларов США, Россия вошла в пятерку лидеров, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере. «В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19», – передает РИА «Новости» текст отчета. По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов. Россия вновь вошла в пятерку лидеров рейтинга и заняла четвертое место. Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов. На них приходилось 39% всех мировых военных расходов. «Увеличение военных расходов США может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов, таких как модернизация ядерного арсенала США и крупные закупки вооружений», – отмечает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер. Он добавил, что увеличение расходов «отражает растущую озабоченность» по поводу предполагаемых угроз со стороны «стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия». Второе и третье места по подсчетам SIPRI заняли Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9% и достигли 252 млрд долларов. Военные расходы Индии в 2020 году, согласно отчету, составили 72,9 млрд долларов. По данным SIPRI, военные расходы России в 2020 году составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге института. При этом отмечается, что фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9% выше, чем в 2019 году. Значительный рост военных расходов наблюдается в 2020 году также в странах НАТО. «Почти все государства-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП», – сообщается в докладе. «Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более двух процентов ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза», – заявил научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Лопеш де Сильва. Ранее в НАТО сообщали, что суммарные военные расходы государств альянса в 2020 году составят 1092,5 млрд долларов, что почти на 61 млрд больше, чем в 2019 году. Напомним, в ноябре 2020 года в британском правительстве заявили, что Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 млрд фунтов стерлингов. Во Вьетнаме предположили стратегию применения Россией комплексов РЭБ для создания «мертвых зон» 24 апреля 2021, 14:53 Текст: Наталья Ануфриева

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы могут быть использованы для создания «мертвых зон», попав в которые вражеские БПЛА и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, считают эксперты из Вьетнама. Вьетнамские эксперты рассказали о средствах, с помощью которых будут создаваться «мертвые зоны», где вражеские беспилотники и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, передает ФАН со ссылкой на портал Soha. «Россия, как известно, потратила значительные ресурсы на развитие системы радиоэлектронной борьбы. За последние годы воинские подразделения страны получили более 20 типов комплексов РЭБ, выполняющих множество задач, начиная от помех радиолокаторам на истребителях и разведывательных самолетах противника до подавления связи на уровне штабов армий и военных операций», – отмечают специалисты. Указывается, что усилия российских разработчиков РЭБ и финансы не были потрачены напрасно, так как это дало России превосходство над США в этой сфере. Так, вьетнамские эксперты отмечают, что недавно более 20 подразделений радиоэлектронной борьбы провели учения по созданию «мертвых зон» на 15 полигонах в Западном и Южном военных округах. В национальном масштабе подобные учения запланированы на 2022 год. В середине апреля 49-я общевойсковая армия ЮВО впервые испытала станции РЭБ «Поле-21», способные создавать сплошную зону радиопомех в радиусе 50 километров. На вооружении ВС России был принят самый мощный в мире мобильный наземный комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с радиусом действия 5 тыс. километров. Первый такой комплекс появился в Северном военном округе в 2014 году, а в 2017 году он был развернут в Крыму. Еще через год комплекс «Мурманск-БН» получила группировка ВС РФ, дислоцированная в Калининградской области. Ранее российские СМИ сообщили о запуске Минобороны программы создания «мертвых зон» – районов страны, полностью защищенных от проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. До этого в Челябинской области прошли учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов. В учениях были задействованы станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай» и «Ниобий». В Минобороны создадут управление по искусственному интеллекту 26 апреля 2021, 22:07 Текст: Ксения Панькова

Минобороны России планирует создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба правительства. «В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении. «Представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников поделились с участниками заседания новейшими разработками, позволяющими обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения», – отмечается в сообщении. Уточняется, что участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» сообщил, что новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект. Лукашенко пригрозил наказать готовившего переворот юриста «на всю катушку» 24 апреля 2021, 21:29 Текст: Абдулла Шакиров

Юрист Юрий Зенкович, обвиняемый в подготовке госпереворота в Белоруссии, ответит «на всю катушку», заявил президент республики Александр Лукашенко. «Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот», – передает РИА «Новости» заявление президента Белоруссии в эфире телеканала ОНТ. По словам Лукашенко, Зенковича давно «вели» спецслужбы США. Белорусский лидер обратил внимание, что юрист получил гражданство Соединенных Штатов, едва приехав туда. «Они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай», – отметил глава Белоруссии. Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии 26 апреля 2021, 13:09 Текст: Алина Назарова

Заявления советника президента на общественных началах Валентина Юмашева о ситуации в Белоруссии не имеют отношения к официальной позиции Москвы и мнению президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, совпадает ли оценка Юмашева с мнением Путина и знал ли глава государства прежде о такой точке зрения советника, Песков заявил: «Два раза «нет». Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и официальной позиции РФ», передает ТАСС. Ранее Forbes опубликовал интервью с Юмашевым, который выразил мнение, что в Белоруссии после 1994 года с избранием Александра Лукашенко «выборы закончились», а через 26 лет «народ озверел и вышел на улицы».