Инфекционисты опровергли появление «атипичной ОРВИ»

Диагноза «атипичная ОРВИ» не существует, а тяжелое течение болезни присуще всем видам заболевания. Об этом рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные инфекционисты, комментируя сведения о якобы появившихся случаях заболевания с более тяжелым течением болезни.

В Сети появилась информация, что в Москве наблюдается обострение атипичной ОРВИ (Острой респираторной вирусной инфекции). Пользователи сообщают, что симптомы у жалующихся на заболевание более тяжелые, нежели обычно: температура, которую не получается сбить на протяжении долгого времени, сильная боль в горле и ушах.

«Есть понятие «атипичная пневмония». То есть это та пневмония, которая вызвана не типичными бактериями, а специфичными, которые вызывают редкую специфическую микрофлору, которая является внутриклеточной. Диагноза «атипичная ОРВИ» нет, как и нет понятия «атипичная инфекция», «атипичный вирус», «атипичная бактерия». У бактерий и вирусов всегда есть названия», – рассказывает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он объясняет, что в данный момент идет тщательный мониторинг ситуации, особенно в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, берутся посевы (проводятся бактериологические исследования). Исходя из результатов, уже сейчас известно, что в последнее время регистрируется небольшое количество заболевших гриппом, и в основном встречается грипп группы В. Грипп группы А вообще практически не фиксируется.

«Порог ОРВИ не превышен. Как и ежегодно, сейчас идет сезонный подъем заболеваемости вирусных инфекций и аллергических заболеваний, вирусы никуда не делись, но каких-то особенно тяжелых течений болезни или каких-то резких подъемов заболеваемости не наблюдается, все как обычно», – говорит специалист.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев также сообщил, что ничего не слышал об атипичной ОРВИ. Кроме того симптомы, которые описывают заболевшие данным заболеванием абсолютно ничем не отличаются от обычной ОРВИ.

«ОРВИ вызывает сотни вирусов и некоторые бактерии. Каждое заболевание может протекать в легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой форме. За последнее время никакого скачка какой-то определенной тяжести заболевания я не наблюдал, ничего не выходит за рамки обычного течения. Да и сейчас ничего необычного нет, чтобы выделялось в это время года, пока все находится в пределах нормы», – подчеркивает Малышев.

В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний.