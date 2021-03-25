Голикова заявила о снижении распространения почти всех инфекций в России

В прошлом году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В 2020 году заболеваемость практически по всем инфекциям, кроме внебольничных пневмоний, в России существенно снизилась», – цитирует Голикову РИА «Новости».

Она добавила, что прогнозы западных экспертов по вспышкам вакциноуправляемых инфекций не нашли своего подтверждения.

Также в прошлом году в России обеспечили вакцинацию против всех инфекций, которые подвержены средствам вакцинопрофилактики, выше уровня в 95%, который рекомендует ВОЗ. Впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети.

Голикова высказалась на тему того, как необходимо объяснять россиянам о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. «Мягко, по-доброму разъясняйте гражданам, как важно вакцинироваться для того, чтобы преодолеть тот тяжелый недуг, который, к сожалению, постиг наше население, и не только наше население, а всего мира, в 2020 году и продолжает преследовать в 2021. Это очень важно», – указала она.

Вакцинация, по ее словам, как и достижение коллективного иммунитета, нужны для выхода из действующих ограничений.

«Нам важно и необходимо вести квалифицированную, профессиональную, мягкую разъяснительную работу среди населения о важности вакцинации в этот сложный период, для того, чтобы в обозначенные сроки достигнуть тех параметров коллективного иммунитета, которые мы перед собой поставили», – сказала вице-премьер.

Ранее Голикова объясняла, почему Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса.