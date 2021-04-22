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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:32 | vz.ru
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В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки украинскими силовиками
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов окрестности Донецка и Горловки, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«С 06.05 до 06.15 зафиксированы обстрелы от населенных пунктов Дзержинск (шахта Южная) и Зайцево Северное в направлении Горловки (поселки шахты имени Гагарина и Зайцево Южное). Выпущено 18 боеприпасов из минометов калибра 82 и 120 мм», – приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Также в представительстве отметили, что утром под минометным огнем украинских силовиков также оказался поселок Жабуньки на севере Донецка.
В среду в ДНР сообщили, что по северо-западной окраине Горловки был произведен обстрел ВСУ с применением противотанкового ракетного комплекса и миномета. В тот же день замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов украинскими военнослужащими Донецкой народной республики за сутки погибли двое ополченцев. Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Погребинский: Обращение Зеленского к России вызывает чувство брезгливости
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«Из-за невозможности созвониться с Путиным Зеленский решил сделать публичное заявление. Но все это детский лепет», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал предложение президента Украины к президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
«Это выступление рассчитано на внутреннюю аудиторию с целью продемонстрировать готовность и желание разговаривать с лидером великой страны. Также мы услышали в чем-то даже поучающие нотки в адрес российского президента. Но кто ты такой, чтобы о чем-то напоминать ему? Зеленский ведь человек, случайно попавший в кресло президента», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
«После того, как президент Украины съездил в Париж и получил там «отворот-поворот», а российские вооруженные силы пока не отведены от западных границ РФ, ему страшновато. Это выступление – попытка сказать что-то умное. Но все это вызывает чувство брезгливости», – сказал политолог.
«Слова о готовности Украины к войне – это тоже обязательная программа, Зеленский должен об этом говорить», – отметил Погребинский. «Он хочет, чтобы тут оказались войска НАТО и добавляет: «Мы готовы к войне, но если нам будут помогать наши друзья». Когда стало понятно, что друзья из НАТО помогать не собираются, лидер Украины из-за невозможности связаться с Владимиром Путиным в телефонном режиме решает сделать публичное заявление. Все это детский лепет и игра в ситуации, когда на кону стоят жизни людей», – подчеркнул собеседник.
«Но Зеленский не настолько глуп, чтобы такими приемами, как выступление на русском языке, пытаться достучаться до Кремля. Если бы он хотел достучаться, то на прошедшем накануне заседании контактной группы по Донбассу были бы согласованы решения, связанные с началом политического урегулирования конфликта. Но этого не произошло. А обращение на русском к русской аудитории – это всего лишь дешевый пиаровский прием», – заключил собеседник.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В Москве ответили на это предложение.
Кроме того, Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В то же время Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.
Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».
Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.
«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Лукашенко: Нормализация в Донбассе зависит только от Украины
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Урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко.
«Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», – передает слова президента «БелТА».
По его словам, с бывшим президентом Украины и с нынешним он «просчитывал эти варианты». «Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее», – заметил глава Белоруссии.
В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет плохих отношений с Украиной, однако Минск готов реагировать на переход «красных линий». «Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений», – сказал он.
По словам Лукашенко, для Белоруссии Украина является не просто южной соседкой. «Я не считаю Украину чужой вообще. Я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом», – сказал он.
Глава Белоруссии подчеркнул, что белорусы очень хорошо относятся к украинцам. «Когда у вас начался там конфликт в Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тысяч «проглотить» непросто», – продолжил Лукашенко.
Для сравнения глава республики обратил внимание на положение мигрантов в Европе. «Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут две тысячи человек разделить, чтобы их расселить. Тут – 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем [к украинцам]», – добавил президент.
В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков заявил, что с украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину.
Названо число получивших гражданство России жителей Донбасса
Гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР, сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
«В Луганской народной республике более 215 тыс. заявлений одобрено уже на получение российского гражданства», – приводит слова министра ЛуганскИнформЦентр.
Корнет уточнил, что паспорта России уже получили 205 тыс. жителей ЛНР, еще 10 тыс. человек ожидает выезда в пункты выдачи документов.
Министр отметил, что всего более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили гражданство России в упрощенном порядке. Корнет уточнил, что это число включает граждан республик Донбасса, получивших паспорта РФ в соответствии с указом президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре их выдачи. Также жители Луганской и Донецкой народных республик получали гражданство РФ по другим программам, таким образом можно говорить о гораздо большей цифре, добавил Корнет.
Напомним, в середине марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тыс. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
В российской делегации дали оценку позиции Киева на переговорах по Донбассу
Учитывая позицию Киева, вряд ли на заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе, заявил источник в российской делегации, близкий к переговорам.
В понедельник состоялась видеоконференция политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». На переговорах обсудили кластеры по выполнению минских соглашений. Источник РИА «Новости» заявил, что Париж, Берлин и Киев настроены имитировать деятельность и затягивать обсуждение, даже если это приведет к новым жертвам в Донбассе.
На вторник запланировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности – этого потребовала ДНР в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля. Судя по позиции Киева, «вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы», сказал источник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский.
Зеленский подписал закон об ускоренном призыве резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По данным пресс-службы офиса Зеленского, закон, в частности, вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.
«Также (…) закон Украины реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», – отмечается в сообщении.
Закон усовершенствует порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов, военнообязанных и резервистов, добавили в офисе Зелеского.
Также документ осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.
Кроме того, данным проектом вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва, от воинского учета или учебных (специальных) сборов.
В марте сообщалось, что власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны. Украинский политолог Андрей Золотарев объяснил газете ВЗГЛЯД цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине.
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Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе
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Все преступления и нарушения прав человека со стороны Киева в Донбассе должны быть расследованы, заявил директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Петр Ильичев.
«Россия настаивает на расследовании всех преступлений и нарушений прав человека, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины, включая обстрелы жилых районов тяжелой артиллерией, транспортную блокаду, фактическое лишение Киевом своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, социальных выплат и многое другое», – сказал Ильичев в интервью РИА «Новости».
«Ответственность за это несут в первую очередь сами украинские власти», – подчеркнул российский дипломат.
Напомним, 15 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Донецка украинскими силовиками Донецка, в результате которого погиб мирный житель города. В начале апреля СК России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками. В ноябре 2020 года СК России обвинил ВСУ в геноциде мирного населения Донбасса.
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Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки
Военнослужащие украинской армии обстреляли во вторник из минометов окраины Горловки, подконтрольной Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поелка шахты имени Гагарина: выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – говорится на сайте представительства ДНР.
В понедельник в ДНР заявили об обстреле минами Донецка украинскими силовиками. Также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Украинский министр не поверил в угрозу «российского вторжения»
Ситуация на границе России и Украины не приведет к «настоящему военному вторжению», заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Он заявил, что Россия «играет мышцами» и пытается «продемонстрировать определенную угрозу, которая как правило страшнее, чем сама угроза». Резников сказал, что разговор советников «нормандской четверки» прошел в «рабочей атмосфере», это «дает дополнительный повод оптимистично смотреть на вещи и считать, что не должно быть вторжения на Украину».
Резников сообщил, что обсуждались кластеры (пошаговый план выполнения минских соглашений по Донбассу, которые «достались» нынешним властям «в наследство») и «необходимость и возможность возобновления режима тишины», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Пресс-служба офиса президента Украины по итогам видеоконференции сообщила, что делегация Киева в Трехсторонней контактной группе предложила усилить ответственность за снайперские обстрелы и ввести обязательные заседания подгруппы по вопросам безопасности в случаях гибели людей. Пресс-служба делегации Киева рассказала, что советники лидеров «нормандской четверки» также обсудили «интересное предложение» – проведение следующей встречи на линии разграничения в Донбассе.
Напомним, по мнению источника в российской делегации, стороны вряд ли добьются прогресса на заседании рабочей группы, учитывая позицию Киева на переговорах политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки».
Украинский генерал посоветовал не надеяться на Запад в вопросе Донбасса
Конфликт на востоке Украины в определенной мере отвечает интересам Запада, но воевать за Киев он не будет, заявил экс-глава СБУ, бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко.
«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России», – передает РИА «Новости» слова Смешко в эфире телеканала «Наш».
По его словам, противостояние в Донбассе отвечает интересам стран Запада, при этом они не знают, как обеспечить решение конфликта. «Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», – указал генерал.
Напомним, аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон заявил, что прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев.
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В Германии призвали остановить «Северный поток – 2» в случае эскалации в Донбассе
Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал остановить проект газопровода «Северный поток – 2» в случае обострения ситуации в Донбассе.
По мнению Вебера, Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал». «Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока – 2» больше нельзя будет придерживаться», – передает слова немецкого политика ТАСС со ссылкой на редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Он заявил, что Россия якобы причастна к кибератакам и «кампании по дезинформации». По мнению политика, действия Москвы являются «реальной угрозой для ЕС и Запада».
Между тем зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете «Пассауэр нойе прессе» заявил, что Россия создает условия для военного вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины. По его словам, это повод расширить антироссийские санкции. «Тогда проект газопровода «Северный поток – 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», – сказал политик.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия якобы осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
При этом Вашингтон сохраняет возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку – 2».
Пушков посоветовал Зеленскому прекратить обстрелы Донбасса
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить играть пустыми словами и для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса.
«Зеленскому надо для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Словно он не знает, что в Киеве мечтают «зачистить» ДНР и ЛНР. Словно не знает о том, как люди там ненавидят тех, кто их бомбил и обстреливал все эти годы. Словно не в курсе, сколько там похоронили родных и близких. Словно не помнит, как поступили с русскими в Одессе в мае 2014 года. Словно не знает, что в Крыму абсолютное большинство даже не думает о возвращении на Украину», – заметил парламентарий.
Ранее Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне.
В прошлую среду полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими силовиками
ВС Украины выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра», – передает его слова РИА «Новости».
Утром в понедельник также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в селе Крымское
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили два бронетранспортера у жилых домов в селе Крымское, сообщила пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксировано нахождение двух бронетранспортеров вблизи жилых домов в населенном пункте Крымское», – цитирует сообщение Народной милиции агентство Луганскинформцентр.
Также в ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.
Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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