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Водитель иномарки в Саратове протаранил семь машин на стоянке
Водитель Belgee протаранил семь машин на стоянке в Саратове
В результате столкновения восьми автомобилей в Саратове пострадал водитель иномарки Belgee, которого госпитализировали с места происшествия.
ДТП произошло в Саратове у дома 19 по улице Чернышевского в 7.10 утра по местному времени. В аварии участвовали восемь автомобилей: Belgee, Hyundai Accent, Lada X-Ray, Renault Duster, Hyundai Solaris, Mitsubishi, Hyundai Elantra и Skoda Yeti, передает РИА «Новости».
В результате столкновения водитель автомобиля Belgee, мужчина 1988 года рождения, был госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, предварительные данные указывают на то, что Belgee въехала в семь припаркованных автомобилей и опрокинулась на бок. Все транспортные средства получили механические повреждения.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, а также степень вины каждого из участников аварии. Отмечается, что движение на участке дороги, где произошло ДТП, временно ограничено.
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