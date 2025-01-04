Уровень убийств в России снизился до минимума за 10 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Уровень убийств и покушений на убийства достиг минимального показателя за последние 10 лет, за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 6,4 тыс. убийств и покушений, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В 313 случаях убийству предшествовало исчезновение граждан.

В 2014 году за аналогичный период было зарегистрировано 10 тыс. 941 убийство и покушение на убийство. Это свидетельствует о снижении числа таких преступлений в 1,7 раза за десятилетие. Число убийств и покушений на убийства постоянно уменьшалось с 2015 года, когда было зарегистрировано 10 тыс. 603 случая.

Уровень умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, также сократился в два раза за 10 лет, с 6 тыс. 352 таких случаев в 2014 году до 2,9 тыс. в 2024 году. В 2016 году было зафиксировано 5 тыс. 254 таких случая, а в 2022 году – 3160.

В 2021 году больше всего убийств было зарегистрировано в Татарстане, Московской области и Красноярском крае.