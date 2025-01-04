Мэры Кишинева и Бельц потребовали компенсации за рост тарифов на свет

Мэры молдавских городов Кишинева и Бельц призвали властей компенсировать повышение тарифов на электроэнергию

Tекст: Вера Басилая

Мэр Кишинева Иван Чебан отметил, что подорожали отопление, электричество, газ и уголь, и это приведет к росту цен на все товары и услуги. Он выразил недовольство тем, что власти лишь делают «популистские заявления», и предложил покрыть повышение тарифов за счет государственных средств, передает ТАСС.

Мэр Бельц Александр Петков также выразил претензии к властям, он потребовал от правительства решительных мер по компенсации ущерба, возникшего из-за «некомпетентной политики в области энергетической безопасности». Позиция мэров отражает недовольство местных властей в регионах, которые пострадали от резкого увеличения тарифов на энергоресурсы.

Кризис в энергетической сфере Молдавии возник после прекращения транзита российского газа через Украину. В результате дефицита газа снизилась выработка электроэнергии на Молдавской ГРЭС, и Молдавия переключилась на более дорогие поставки из Румынии.

Ранее на фоне энергокризиса в Молдавии были значительно увеличены тарифы на электроэнергию и тепло из-за прекращения поставок газа от Газпрома и перехода на другие источники.

Газпром прекратил поставки газа в Молдавию из-за долгов в размере 709 млн долларов, которые страна накопила и не признает.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или к этой компании.

В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.