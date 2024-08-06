Маск подверг критике заявление Стармера о протестах в Британии

Маск подверг критике заявление главы британского кабмина Стармера о протестах в Британии

Tекст: Борис Эльфанд

Предприниматель задал политику неудобный вопрос в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Разве вас не должны беспокоить нападения на все общины?» – поинтересовался Маск у премьер-министра Великобритании после того, как Стармер выразил публичную поддержку исключительно мусульманской общине королевства.

Политик заявил, что власти не допустят нападений на мечети, а сами протесты коренных британцев назвал чистым насилием. По словам главы кабмина, правительство намерено усилить уголовное правосудие.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск уже предрек Великобритании гражданскую войну.

Напомним, британские подданные вышли на массовые протесты против мигрантов, вылившиеся в беспорядки, после убийства детей в Саутпорте.