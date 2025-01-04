Олимпийского призера Керли арестовали с применением электрошокера в Майами

Олимпийского призера Фреда Керли арестовали в Майами с применением электрошокера

Tекст: Вера Басилая

Олимпийский призер по легкой атлетике, американец Фред Керли был арестован в Майами с применением электрошокера после конфликта с полицией, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Инцидент произошел, когда 29-летний спортсмен обсуждал с офицерами свою машину, припаркованную неподалеку. По данным полиции Майами-Бич, разговор вылился в агрессивное поведение Керли.

После просьбы покинуть территорию Керли отказался подчиняться и принял боевую стойку, что привело к вмешательству полиции. Когда офицеры попытались его задержать, спортсмен оказал сопротивление, полицейским пришлось применить электрошокер.

Керли является титулованным атлетом: он завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров на Олимпиаде 2021 года в Токио и бронзовую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Кроме того, в его послужном списке находятся три золотые медали с чемпионатов мира по легкой атлетике.

