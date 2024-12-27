Премьер Дании призвала граждан запасаться продуктами на случай кризиса

Премьер Дании Фредериксен призвала граждан запасаться продуктами на случай кризиса

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью подкасту Stjerner og Striber телеканала Danmarks Radio Фредериксен призвала датчан подготовиться к кризисным ситуациям, запасаясь продуктами и вещами первой необходимости, передает ТАСС. Она подчеркнула важность создания запасов для автономного существования в течение трех дней в условиях отсутствия электричества и интернета.

Фредериксен отметила, что это не связано с возможностью вооруженного нападения на Данию, но вероятность других видов атак, таких как гибридные или кибератаки, остается. Она подчеркнула, что каждый гражданин должен принять на себя ответственность за свою безопасность.

Согласно опросу социологического центра Epinion, проведенного для DR в ноябре, 66% датчан не следуют рекомендациям Управления по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр выразила обеспокоенность этим фактом и призвала повысить уровень собственной сопротивляемости общества.

Фредериксен также привела примеры вещей, которые стоит иметь в запасе: воду, старое радио с батарейками и, например, скумбрию в томатном соусе. Это необходимо для подготовки к потенциальным кризисным ситуациям, которые могут возникнуть в будущем.

Ранее европейские страны, включая Швецию и Прибалтику, разработали новые инструкции для граждан на случай войны и кризисов.