Захарова назвала ультиматум Чехии «залпом в никуда»

Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

«Этот залп от представителей различных ветвей власти – он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же ударил. Просто нужно задать вопрос: чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, логику действий Чехии можно объяснить только «отработкой заказа». «Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Отработка идет заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно», – указала дипломат, передает ТАСС.

Она также подтвердила, что российский МИД в четверг вызовет посла Чехии. «Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой», – заявила она, добавив, что чешская сторона «должна понимать, с чем они будут иметь дело».

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.