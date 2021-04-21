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Российские военные получат систему координат для наведения оружия с точностью до 5 см
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Россия набирает спутниковые данные для создания высокоточной геодезической системы координат Земли, которая позволит наводить оружие с точностью до пяти сантиметров, сообщил гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов.
По его словам, существующая геодезическая система соответствует точности полуметра. «В настоящее время набирает данные система на базе космических аппаратов «Гео-ИК-2» для создания модели поля Земли с точностью до пяти сантиметров», – отметил Тестоедов, передает РИА «Новости».
Система «Гео-ИК-2» состоит из двух геодезических спутников, выведенных на орбиту в 2016 и 2019 годах. Ранее сообщалось, что эта система создается в интересах Минобороны. В частности, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что геодезическая система используется для привязки объектов на поверхности земли к координатам, которые в свою очередь используются при целеуказании высокоточного оружия.
По словам Тестоедова, в будущем планируется к созданию система «Гео-ИК-3» на базе трех типов спутников, расположенных на высотах 1 тыс. км, 500 км и 300 км, соответственно, с альтиметром (измеряет высоту с точностью до двух см), гравиметром (измеряет силу тяжести) и градиентометром (измеряет градиенты силы тяжести). Целью этой работы является создание гравитационной модели Земли.
Россия официально ограничила зону полетов над Крымом и Черным морем
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Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом, следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).
Всего Россия издала три NOTAM. Они с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается, передает ТАСС.
Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11,9 тыс. метров (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других – выше 6,1 тыс. метров, а где-то перекрытие зон от уровня моря.
Ранее сообщалось, что по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями.
Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне
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Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия.
«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости».
«Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace.
«Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous.
«Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1.
Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила.
В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой.
В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины.
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Россия построит новую высокоорбитальную космическую станцию
Новая российская космическая станция может располагаться выше Международной космической станции (МКС), то есть быть высокоорбитальной, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, добавив, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
«Нам нужно подниматься выше. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще с освоением Северного морского пути», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, Россия будет строить новую орбитальную станцию с партнерами, если кто-то из них изъявит желание, однако способна и самостоятельно осуществить этот проект.
Борисов также отметил, что российская станция станет перевалочным пунктом на пути к Луне. "Это одна из новых функций, и она очень серьезно рассматривается. Станция – это как некий передаточный пункт, промежуточный, в частности, для полетов и освоения Луны", – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.
Ранее Борисов сообщил, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе.
На прошлой неделе глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
МИД назвал заход британских кораблей в Черное море попыткой напугать Россию
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Целью захода военных кораблей Великобритании в Черное море через пролив Босфор является устрашение России, так Запад пытается повлиять на курс Москвы, но Россия рассчитывает на выполнение Конвенции Монтрё нечерноморскими странами, заявил источник в МИД.
«Все, что делается вокруг захода кораблей в Черное море, делается с одной целью – наращивать давление на нашу страну, чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то «поняли» и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили. Возможно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались. На это все нацелено», – сказал источник в МИДе, комментируя планы Лондона.
При этом он напомнил про Конвенцию Монтрё, которая определяет предельную численность и массу кораблей нечерноморских стран, их водоизмещение, которые одновременно могут находиться в Черном море. «Рассчитываем на здравый смысл тех, от кого зависит соблюдение Конвенции Монтрё», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Напомним, в мае Британия направит два военных корабля в Черное море. Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе.
Директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев сообщил, что заход кораблей Британии в Черное море, который ожидается в мае, является рутинным мероприятием.
В США испугались российского «оружия апокалипсиса»
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В России продолжаются испытания устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой, которая может стать серьезной угрозой для США, сообщил журнал Popular Mechanics.
По данным издания, беспилотный подводный аппарат будет обладать почти неограниченной дальностью действия и сможет быстро приближаться к целям на побережье США. Тесты дрона продолжатся в этом году, а развертывание оружия, согласно планам, состоится в течение десятилетия, передает РИА «Новости».
Поначалу «Посейдон» описывали как гигантскую торпеду или даже большую подводную лодку без экипажа. По словам экспертов, она может самостоятельно путешествовать через Тихий и Атлантический океаны, неся ядерную установку. Высокая скорость затруднит ее перехват.
Затем стало известно, что «Посейдон» получит термоядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн: это вдвое больше, чем у известной «Царь-бомбы». При взрыве у побережья она затопила бы близлежащий город радиоактивным цунами. По последним оценкам, ее мощность составит только 2 мегатонны, что не помешает нанести серьезный ущерб прибрежной цели.
Критики, как отметили авторы статьи, неоднократно высмеивали «Посейдон», называя его мифом и блефом, однако «теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса».
В прошлом году помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон обеспокоен разработкой в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта.
В США признали уязвимость американской армии перед Россией
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В счетной палате США признали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, следует из отчета ведомства.
В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников, передает RT.
«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», – указывается в документе.
В частности, фиксируется сравнительное снижение показателей боеготовности на «море», хотя отмечается усиление на «земле». Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.
Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64.
По космической сфере в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.
Отметим, что американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет выглядеть битва России и США в космосе.
Рогозин объяснил, почему Россия решила сама строить орбитальную станцию
Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Хотите сделать хорошо, делайте сами», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.
Он не исключил сотрудничества с другими странами при работе станции, но уточнил, что ее дизайн должен быть российским.
Глава Роскосмоса также сообщил, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС. «Мы начинаем переговоры с нашими партнерами – НАСА, мы их сейчас формализуем... Есть определенные взаимные обязательства, без выполнения которых станция существовать не может... Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета «, – сказал Рогозин.
В свою очередь президент РАН Александр Сергеев рассказал, что Российская академия наук (РАН) и Роскосмос обсуждают научную программу для новой российской космической орбитальной станции.
«Да, мы уже приступили к обсуждению элементов научной программы для новой российской орбитальной станции. Дело в том, что на новой станции можно будет проводить обширные научные исследования. В частности, по изучению дальнего космоса и по проектам дистанционного зондирования Земли», – цитирует ТАСС Сергеева.
Ранее Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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Ургант назвал три сверхспособности космонавтов
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал, какие три сверхспособности, по его мнению, нужны российским космонавтам.
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказывал, что Роскосмос планирует изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов в дальний космос. Планируется создание медицинских препаратов, которые помогут организму справиться с негативными факторами, передает ТАСС.
В эфире своей программы на Первом канале Ургант пояснил, что «это не те препараты для сверхспособностей, которые испытывал на себе Тима Белорусских». Ургант в шутку предположил, что космонавтам могла бы помочь способность, подобная той, что есть у героя комиксов про «Людей Икс» Росомахи. Но если у супергероя из рук выдвигаются лезвия, то у космонавтов, считает Ургант, должны выдвигаться «отвертка, стамеска, сверло, шило», чтобы «закручивать, заделывать». «Там есть всегда, что заделывать», – сказал он, а соведущий Дмитрий Хрусталев добавил: «И дырявить».
Также Ургант считает, что космонавтам не помешает «умение терпеть до 45 дней, чтобы вообще не зависеть от поломки туалета». Третья сверхспособность, необходимая космонавтам, по его мнению – «не замечать зависть американцев и не бояться сглаза».
Напомним, в Белоруссии музыканта Тиму Белорусских приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение. Белорусских сознался в обороте наркотиков без цели сбыта.
В 2018 году в обшивке «Союза» обнаружили отверстие после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.
В сентябре 2020 года на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Причина появления трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» пока не известна. Впервые о потере воздуха в этом месте стало известно еще в 2019 году. Судя по всему, в 2020 году проблема просто усилилась.
В октябре в российском сегменте МКС сломался туалет.
Вице-премьер России Юрий Борисов считает, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе.
Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», – сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны России, передает РИА «Новости».
В частности, по словам министра, «в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии». «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов», – сказал он.
Шойгк отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий. Наряду с развитием военной инфраструктуры, как отметил глава Минобороны, продолжается обеспечение военнослужащих жильем. «В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырех жилых домов на 528 квартир в Махачкале», – сказал министр.
По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
Кроме того, Шойгу подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а США и НАТО «продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря».
По оценке министра, «военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной». «Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», – добавил глава Минобороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска войск Североатлантического альянса и США к российским границам ведет к очередному витку напряжения.
Напомним, 9 апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Между тем МИД Сирии выступил с осуждением шагов США и Североатлантического альянса по переброске дополнительных сил к границам России.
Истребители Дании, ФРГ и Финляндии сопроводили ракетоносцы России над Балтикой
Дания, Германия и Финляндия поднимали воздух истребители для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщило Минобороны России.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, известные среди летчиков под прозвищем «Белый лебедь», совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии», – уточнили в российском военном ведомстве. Полет продолжался около восьми часов.
Между тем экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Отмечается, что полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В конце марта российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями.
Подразделения морской пехоты Крыма и Кубани начали учения
Подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЧФ.
«На начальном этапе учения морские пехотинцы осуществили формирование колонн боевой техники и совершили марши в районы погрузки на большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Саратов». В ходе погрузки на БДК личный состав уложился в нормативы, после чего корабли вышли в море и в назначенном районе сформировали отряд кораблей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что на следующем этапе учений запланированы артиллерийские стрельбы боевыми расчетами больших десантных кораблей по береговым целям условного противника, которые будут предшествовать высадке морского десанта на побережье одного из полигонов боевой подготовки Черноморского флота.
«Учение проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения по единому тактическому замыслу контрольной проверки войск Южного военного округа», – пояснили на флоте.
Напомним, в субботу отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море.
Ученый спрогнозировал увеличение дозы облучения космонавтов на новой станции
Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
«С высокоширотной станцией мы будем забираться в полярные области, там, где находятся северный и южный магнитный полюса. С ростом наклонения доза от радиационных поясов Земли, как ни странно может показаться на первый взгляд, уменьшается. Уменьшается потому, что пояса пересекаются быстрее под более прямым углом. Но вклад галактических лучей увеличивается», – передает РИА «Новости» слова Шуршакова.
К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов – практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил ученый.
Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30% выше по сравнению с МКС. «Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции», – сказал Шуршаков.
Однако, по его словам, большее беспокойство у ученых вызывает опасность мощных солнечных протонных событий – выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут еще больше.
«Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза», – пояснил Шуршаков.
Экипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. «Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой», – сказал он.
Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.
«Более того, от них есть новый эффект, который сегодня обсуждался в академии наук. Они могут влиять на работу центральной нервной системы. Может нарушаться память, человек начинает хуже соображать, причем не когда-то в старости, а прямо во время полёта», – сказал эксперт.
На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50% от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.
Сохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.
«Я как специалист по радиационной безопасности говорю: и слава богу. Потому что там и галактических космических лучей много, и солнечных вспышек больше. Посещаемый характер – это хорошо, потому что меньше вероятность получить облучение», –- рассказал Шуршаков.
Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учеными.
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Крупные учения Северного флота стартовали в Арктике
Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в Арктике, сообщили в Минобороны.
«Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Как уточнили в Минобороны, «в рамках плана практических действий начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении».
По данным министерства, особое внимание на учении будет уделяться «обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море», а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите морских коммуникаций.
В ведомстве уточнили, что на различных этапах маневров будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.
Также будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и ведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач.
Как отмечают в Минобороны, учения завершают мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.
Напомним, в пятницу военнослужащие ВМФ России в ходе учений «Умка» в Арктике протестировали новейшую инфракрасную SWIR-камеру, которая способна «видеть» сквозь снег и камуфляж.
Рогозин рассказал об особенностях конструкции новой орбитальной станции
Основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Основная часть экспериментов будет не внутри. Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту», – цитирует ТАСС Рогозина.
По его словам, научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции.
Рогозин добавил, что проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки.
По словам главы Роскосмоса, сейчас госкорпорация ожидает поручения президента России Владимира Путина, но готова начинать работы с сегодняшнего дня. Рогозин уточнил, что разработкой проекта занимаются ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) и Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
«Поддержание российского сегмента Международной космической станции <...> потребует примерно тех же самых средств, что и необходимо будет с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции», – сказал глава Роскосмоса.
Во вторник Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), речь о затоплении станции в 2025 году не идет.
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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Самолеты дальней авиации выполнили пуски крылатых ракет на полигоне в Коми
Командованием дальней авиации в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено командно-штабное учение на базе авиационного соединения в Саратовской области, сообщили в Минобороны.
«В ходе полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс летчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми», – передает официальный сайт российского военного ведомства.
Во время выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6 тыс. метров и скорости около 600 километров в час, а так же воздушное патрулирование в заданной зоне. Продолжительность полетного задания составила более семи часов.
«Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению» – сообщил заместитель командующего дальней авиацией генерал-майор Александр Цылев.
Всего в учении было задействовано около 10 самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.
Напомним, 14 апреля управление дальневосточного авиационного соединения дальней авиации провело проверку авиационного полка, дислоцируемого в Амурской области, за зимний период обучения.