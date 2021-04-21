Российские военные получат систему координат для наведения оружия с точностью до 5 см

Россия набирает спутниковые данные для создания высокоточной геодезической системы координат Земли, которая позволит наводить оружие с точностью до пяти сантиметров, сообщил гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов.

По его словам, существующая геодезическая система соответствует точности полуметра. «В настоящее время набирает данные система на базе космических аппаратов «Гео-ИК-2» для создания модели поля Земли с точностью до пяти сантиметров», – отметил Тестоедов, передает РИА «Новости».

Система «Гео-ИК-2» состоит из двух геодезических спутников, выведенных на орбиту в 2016 и 2019 годах. Ранее сообщалось, что эта система создается в интересах Минобороны. В частности, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что геодезическая система используется для привязки объектов на поверхности земли к координатам, которые в свою очередь используются при целеуказании высокоточного оружия.

По словам Тестоедова, в будущем планируется к созданию система «Гео-ИК-3» на базе трех типов спутников, расположенных на высотах 1 тыс. км, 500 км и 300 км, соответственно, с альтиметром (измеряет высоту с точностью до двух см), гравиметром (измеряет силу тяжести) и градиентометром (измеряет градиенты силы тяжести). Целью этой работы является создание гравитационной модели Земли.