Новое пособие в 2021 году получат более 700 тыс. беременных

Выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«По экспертным расчетам, более 700 тыс. беременных женщин в 2021 году получат пособие в 6350 рублей, встав на учет в ранние сроки беременности», – сказал он, передает ТАСС.

Он также уточнил, что более 17 млн детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно получат выплату в 10 тыс. рублей в августе.«Сегодняшняя выплата, о который сказал президент, единовременная выплата детям школьного возраста. По нашим оценкам, их более 17 млн человек. (Выплата) будет организована по принципу социального казначейства. Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от 6 до 17 лет включительно», – сказал он.

Кроме того, новый формат оплаты больничных для родителей вне зависимости от их трудового стажа затронет 1,5 млн семей.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, Путин в ходе послания предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.