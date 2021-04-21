Минченко указал на успокоительный эффект послания Путина

«Президент ответил на основные запросы населения – это необходимость социальной поддержки, заботы со стороны государства и проблема страха войны», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Владимир Путин в своем послании ответил на запросы населения. С одной стороны, был запрос на социальную поддержку и заботу со стороны государства, а с другой, появился страх войны. Были даны ответы и на то, и на другое», – подчеркнул политтехнолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Также был представлен широкий пакет социальных инициатив, отметил эксперт. «Кроме того, в речи президента был обозначен лаконичный внешнеполитический блок с акцентом на том, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Таким образом, глава государства успокоил тех, кто боится войны», – считает собеседник.

Минченко добавил, что говоря о внешней политике, Путин назвал лишь три фамилии – президента Белоруссии Александра Лукашенко, бывшего главы Украины Виктора Януковича и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. «Это те, против кого, по мнению Путина, организовывались госперевороты разной степени успешности. При этом президент не упомянул США и КНР, а об Украине сказал лишь в контексте Януковича», – отметил политолог.

В среду Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.

«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.

Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.

«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. При этом Россия сама будет определять, где именно проходят эти красные линии.