Зеленский подписал закон об ускоренном призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным пресс-службы офиса Зеленского, закон, в частности, вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

«Также (…) закон Украины реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», – отмечается в сообщении.

Закон усовершенствует порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов, военнообязанных и резервистов, добавили в офисе Зелеского.

Также документ осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.

Кроме того, данным проектом вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва, от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

В марте сообщалось, что власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны. Украинский политолог Андрей Золотарев объяснил газете ВЗГЛЯД цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине.

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