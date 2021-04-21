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21 апреля, среда | Последнее обновление — 08:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт
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Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт
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Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт, такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Землянский.
Как заявил Землянский в эфире телеканала «Наш», на Украине о достоинстве «уже давно речи не идет». «Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Как отметил Землянский, украинцы уже не верят в «майданы», при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.
«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», – предупредил эксперт.
Землянский считает, что у украинцев есть четкое понимание, что их всех «кинули», причем сделали это дважды – сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.
Ранее Украине предрекали «холодные» и голодные бунты и даже бунт олигархов наоборот.
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Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию»
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Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны, заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию».
«Фактически русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», – заявил Непран в своем блоге на портале «Обозреватель».
По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Он отметил, что большую беду представляет то, что потеряв газотранспортную систему (ГТС), Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой.
Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По мнению вице-президента ТППУ, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять ГТС как последний рычаг влияния на мировую политику.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
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Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины
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Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных.
Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС.
Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму».
Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».
Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы.
Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией
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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что через несколько недель Россия якобы будет готова к началу агрессии против Украины, однако, по его словам, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта.
«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».
По словам Кулебы, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
В прошлую пятницу Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Двумя днями ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о возможных провокациях Украины при поддержке США с целью начала военных действий против Крыма. В начале апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокации Киева в Донбассе.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Больше половины украинцев сочли Зеленского дилетантом
Украинского лидера Владимира Зеленского и других представителей нынешней власти на Украине 57,1% граждан страны считают дилетантами и непрофессионалами, свидетельствуют результаты опроса социологического центра Социс.
Согласно данным опроса, на вопрос, «как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского», 57,1% украинцев выбрали ответ «непрофессиональная, дилетантская». Также 16,3% опрошенных считают ее «популистской» и 12,1% – «профессиональной». Остальные респонденты на вопрос не ответили, передает РИА «Новости».
По отношению к нынешней власти на Украине 44,8% опрошенных испытывают чувство разочарования, надежду ощущают 25,7% респондентов, страх и тревогу – 22,1%, ненависть – 5,8%, симпатию – 4,1%, гордость – только 1,5%. Более 13% респондентов не смогли сформулировать свое отношение в этом вопросе.
В опросе приняли участие две тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге.
Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38%, напротив, доверяют.
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Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне
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Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в лице Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО; Украина не хочет войны, но готова к ней, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», – приводит слова Зеленского ТАСС.
В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало. «Украине, а вместе с ней всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность», – заявил политик.
По словам Зеленского, гражданам Украины «нужны четкие сигналы» от Запада о готовности предоставлять Киеву поддержку не просто как партнеру, «а как игроку одной команды».
Он обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации, аргументируя это концентрацией российских войск вблизи границ с Украиной. Он подчеркнул, что Киев не боится, но настроен на мирное сосуществование.
«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда», – заявил Зеленский.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Лукашенко: Нормализация в Донбассе зависит только от Украины
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Урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко.
«Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», – передает слова президента «БелТА».
По его словам, с бывшим президентом Украины и с нынешним он «просчитывал эти варианты». «Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее», – заметил глава Белоруссии.
В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет плохих отношений с Украиной, однако Минск готов реагировать на переход «красных линий». «Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений», – сказал он.
По словам Лукашенко, для Белоруссии Украина является не просто южной соседкой. «Я не считаю Украину чужой вообще. Я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом», – сказал он.
Глава Белоруссии подчеркнул, что белорусы очень хорошо относятся к украинцам. «Когда у вас начался там конфликт в Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тысяч «проглотить» непросто», – продолжил Лукашенко.
Для сравнения глава республики обратил внимание на положение мигрантов в Европе. «Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут две тысячи человек разделить, чтобы их расселить. Тут – 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем [к украинцам]», – добавил президент.
В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков заявил, что с украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину.
МИД выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата
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Москва выразила решительный протест Киеву в связи с высылкой российского дипломата и оставляет за собой право объявить персоной нон грата украинского дипломата, заявили в пресс-службе МИД России.
«19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника посольства персоной нон грата из-за деятельности якобы несовместимой с дипломатическим статусом. МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении персоной нон грата советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории России консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
«Подобный подход абсолютно неприемлем. Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», – указали в МИД.
Там добавили, что Москва не может рассматривать высылку российского дипломата с Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве.
МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
«Турция продает беспилотники тем, у кого есть на них потребность. Эта сделка [с Украиной] не направлена против России. Если у России будет необходимость приобрести нашу продукцию, то она сможет ее купить точно также, как мы купили у нее С-400», – приводит ТАСС текст заявления министра, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.
Напомним, 9 апреля турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. В декабре 2020 года в Минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ.
В августе 2019 года украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence договорились о создании совместного предприятия для разработки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения Akinci.
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Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки
Военнослужащие украинской армии обстреляли во вторник из минометов окраины Горловки, подконтрольной Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поелка шахты имени Гагарина: выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – говорится на сайте представительства ДНР.
В понедельник в ДНР заявили об обстреле минами Донецка украинскими силовиками. Также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов
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«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря.
«Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.
По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев.
Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев.
Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое».
Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел.
В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения».
Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
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Названы выдающие украинцев за границей привычки
Интернет-портал «Обозреватель» перечислил шесть привычек украинских туристов, выдающих их на отдыхе за границей.
По мнению автора материала, украинские путешественники предпочитают ходить везде в купальном костюме., их не останавливают даже специальные таблички, запрещающие находиться в публичных местах в пляжной одежде, передает РИА «Новости».
Некоторые украинцы, говорится в статье, пытаются обманом сэкономить деньги. В частности, они нередко стараются проникнуть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет «прикрыт» полотенцем или одеждой.
Также автор материала отмечает, что украинские отдыхающие любят отгонять от достопримечательностей других туристов и портить всем впечатление от экскурсии, возмущаясь вслух и делясь своим мнением прямо в автобусе.
Не осталось без внимания и поведение украинцев на курортах: они отдыхают по принципу «кто раньше пришел на пляж, того и место», совершенно не думая о других людях.
Кроме того, туристы любят шуметь в отелях или хостелах, которые не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией.
Ранее украинские туристки выцарапали на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане свои имена.
На Украине заочно арестовали экс-главу МВД за поставки оружия из России
Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка за незаконные поставки гранат из России и растрату средств МВД республики при таможенном оформлении боеприпасов, сообщил офис генерального прокурора Украины.
В январе 2014 года с целью вооружения личного состава чиновники организовали незаконную поставку 13 тыс. 406 гранат российского производства и их таможенное оформление, за которое министерство заплатило более 1,17 млн гривен (свыше 41 тыс. долларов по нынешнему курсу). В феврале того же года эти гранаты были применены в центре Киева против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек, один из которых погиб, утверждается на сайте офиса генпрокурора.
«Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (заочно)», – отмечается в сообщении.
В феврале 2019 года Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на десять человек за госизмену, среди них оказался и Захарченко. Тогда его лишили всех наград и звания, а также арестовали все его имущество. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что есть «все доказательства», якобы свидетельствующие о том, что «команды Януковича, экс-главы СБУ Якименко, бывшего главы МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей».
Барельеф с орденом Ленина восстановили в горсовете Харькова
Полиция начала проверку законности восстановления барельефа с изображением ордена Ленина в помещении Харьковского городского совета, сообщил руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков.
«На обращение общественных активистов полиция начала проверку по факту восстановления макета ордена Ленина в холле Харьковского городского совета», – написал он в Facebook.
Поліція розпочала перевірку за фактом відновлення макету ордена Леніна у холі Харківської міської ради.
(Документ у 1-му...Опубликовано Pozdniakov Vadym Понедельник, 19 апреля 2021 г.
В феврале барельеф с изображением Ленина общественные активисты сняли со стены. Но позднее работники мэрии снова повесили макет ордена на стену. Местные чиновники считают, что награды города должны занимать почетное место в горсовете.
Ранее одесские националисты демонтировали последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов.
В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов, среди которых отмечено 987 населенных пунктов и 32 города. Также под снос попали 2,5 тыс. памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. На Украине подвергли декоммунизации даже хлеб.
В Госдепе США не заметили провокаций Украины на границе с Россией
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что украинские власти не причастны к провокациям на границе с Россией.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Новый посол Украины вылетела в США
Новый украинский посол в США Оксана Маркарова сообщила, что во вторник утром вылетает в Вашингтон.
«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону). С сегодняшнего дня – 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», – написала Маркарова на странице в Facebook, опубликовав селфи из аэропорта и фотографию дипломатического паспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов страны Маркаровой послом Украины в США 25 февраля. Сразу после этого Маркарова призвала США максимально ужесточить санкции против России.
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