Украине грозит бунт олигархов наоборот

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17 февраля, среда  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

Нефть покорила докоронавирусную вершину Максим Богодвид/РИА «Новости»
На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция? Подробности...
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«Лубянке нужен герой, который всех объединит»

В этом году исполнится уже 30 лет с тех пор, как статуя Дзержинского стоит в «Музеоне» Александр Поляков/РИА «Новости»
«Выступал коммунист, много говоривший о патриотизме. А я ему напомнил, что Дзержинский был патриотом мировой революции, а отнюдь не нашего государства, которое было для него просто испытательным плацдармом», – рассказал газете ВЗГЛЯД архитектор Андрей Баталов, комментируя итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященные судьбе памятника Дзержинскому. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

Тысячи американцев занимаются невиданным для них делом – уборкой снега USA TODAY/Reuters
Настоящая русская зима пришла туда, где ее никогда не ждали – в тропические регионы Соединенных Штатов Америки. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась – и все это из-за небывалого природного катаклизма, который обрушился на Америку впервые за много лет. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Украине грозит бунт олигархов наоборот

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов. Подробности...
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Лавров пообещал жесткие действия, ибо достали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные страны регулярно накладывают ритуальные санкции на лидеров стран третьего мира – но Россия не является страной третьего мира. У нее есть гордость, достоинство, суверенитет – а также возможности все это защищать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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США заморозило

«Супер Марио» пришел к власти

Россия готова к разрыву с Европой

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Глеб Простаков

    Украине грозит бунт олигархов наоборот

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		17 февраля 2021, 09:14

    События последних недель на Украине могут потребовать от Москвы адекватного ответа. Процесс мирного урегулирования в Донбассе окончательно лишился какой-либо динамики. Киев использует переговоры не столько как площадку для коммуникации с представителями России, а также властями непризнанных ДНР и ЛНР, сколько для внутреннего пиара, рассчитанного на агрессивное меньшинство (ни шагу назад) и американских кураторов, для которых статус-кво конфликта – необходимое условие сохранения давления на Россию.

    Если раньше Москва использовала любую возможность для демонстрации того, что именно Киев противится мирному урегулированию, то сейчас украинская сторона уже заявляет об этом вполне открыто. Так, на днях глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал прямо: выполнить Минские соглашения в текущей редакции невозможно. Более того, подписывались эти соглашения с пониманием того, что они невыполнимы. Таким образом, надежды на то, что стремительно теряющий рейтинг Владимир Зеленский развернется лицом к своему основному электорату, не оправдались. Проиграв в шахматы, украинская власть решила сыграть в «Чапаева». 

    Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Решением Совета нацбезопасности лишены лицензии ключевые оппозиционные медийные площадки – телеканалы «112», NewsOne и ZIK. Внесудебное решение о наложении санкции на гражданина Украины (формальным собственником телеканалов является соратник Виктора Медведчука Тарас Козак) явно незаконно, однако оно поддержано американским посольством – большего Киеву и не нужно. Пока владелец телеканала и сами СМИ будут судиться с властями, пройдут годы.

    Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Так, уже начаты процедуры, которые оспаривают частное владение компанией «ПрикарпатЗахидТранс» – структурой, контролирующей украинскую часть нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», по которому на Украину поступает значительная часть импортного дизельного топлива. Контроль над этими поставками приписывают Виктору Медведчуку. Судя по всему, это только начало – в разработку Службы безопасности Украины попала значительная часть депутатов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), причем в отношении некоторых из них – небезосновательно. Во власти всерьез обсуждаются возможности арестов.

    Причин происходящего несколько. Во-первых, рейтинг ОПЗЖ, согласно последним соцопросам, превысил показатели правящей партии «Слуга народа». ОПЗЖ не влияет на принятие решений в парламенте и не смогла бы влиять на них даже в случае досрочных парламентских выборов – коалиция «проамериканских» партий в Верховной раде в настоящий момент бьет условно «пророссийскую». Однако тенденция для власти негативная, ведь вместе с рейтингом партии растет и президентский рейтинг ее лидера – Юрия Бойко. Иными словами, случись президентские выборы, скажем, в ближайший год, постмайданная власть могла бы утратить ключевой пост в стране – президентский. Что, конечно, с точки зрения нынешних хозяев Украины недопустимо.

    Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

    Действия власти против Медведчука и его окружения направлены на раскол ОПЗЖ. Эта партия трехглава – помимо самого Медведчука, главы политсовета партии, его руководителями являются близкий к олигарху Дмитрию Фирташу Юрий Бойко и предприниматель Вадим Рабинович. И группа Фирташа, и Рабинович являются в первую очередь бизнесменами со значительными активами на Украине. Угроза лишиться бизнеса может сыграть в пользу раскола партии, единство которой держалось во многом на бизнес-интересах, реализуемых в том числе на региональном уровне.

    Во-вторых, приход к власти в США Джо Байдена потребовал от украинских властей, которые до того отчаянно маневрировали, оказывая поддержку то Байдену, то Трампу, нетривиальных шагов, доказывающих лояльность. Прессинг оппозиции должен показать Вашингтону, что лояльность важнее легитимности. Кроме того, он должен продемонстрировать, что Зеленский рвет связи с местными олигархами и отныне полагается только на Запад. Заявления и действия украинского президента адресованы не только Медведчуку, но также и Коломойскому, Ахметову, Пинчуку и другим.

    Тем самым Зеленский дает американской Демпартии понять, что менять его на Порошенко или кого-либо еще смысла нет – степень его лояльности столь же высока, а риски транзита слишком велики. Признаками того, что Зеленский таки проскочил и опасность миновала, станут новые транши МВФ и другие меры поддержки украинской власти в условиях острого кризиса.

    Что может в этой ситуации сделать Москва? Во-первых, признать, что ставка на политические игры на Украине себя не оправдала. Украинского «Додона» там не случится – правила игры изменились, легитимность действий власти давно уступила место политической необходимости. И сдача Украины после семи лет пробного пользования обратно России в планы США и ЕС не входит. Ждать, что на фоне обнищания украинцев и роста экономической зависимости страны на Украине победят пророссийские силы, бессмысленно. Этого не случится.

    Во-вторых, нужно определиться с целями российской политики на Украине. Заявленная «мягкая сила» пока никак себя не проявила – между тем любые зачатки сопротивления в стране зачищаются эффективно и стремительно. Признание же ДНР и ЛНР скорее направлено на внутрироссийскую аудиторию, нежели способно как-то повлиять на украинскую повестку.

    Что может сыграть на руку Москве, так это ожидаемая зачистка олигархов. При определенных обстоятельствах на Украине могут сложиться предпосылки для олигархического переворота наоборот. Сейчас украинские олигархи борются за место под солнцем под лозунгом «должен остаться только один». Этим одним сейчас очень хочет стать Ринат Ахметов, но не факт, что и он в среднесрочной перспективе нужен Вашингтону в качестве наместника. Если к нему и другим олигархам придет осознание, что не останется ни одного из них, то дело может кончиться новым олигархическим бунтом – сродни тому, что случился в 2013–2014 гг., но с обратным зарядом. А коли так, последним понадобится поддержка извне, которую может на своих условиях оказать Россия.

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