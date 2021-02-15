Зеленский готовит почву для нового наступления на Донбасс

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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Масонство вышло из подполья

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Американская государственность создана преимущественно масонством, ее отцы-основатели, большинство ее президентов были масонами, ее столица Вашингтон насыщена масонской символикой. Подробности...

Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника – «черных аистов». Подробности...

В Донбассе может начаться большая война

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Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
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    Зеленский готовит почву для нового наступления на Донбасс

    Визит Зеленского в воюющий Донбасс может быть плохим знаком    15 февраля 2021, 19:05
    Фото: facebook.com/zelenskiy95
    Текст: Евгений Крутиков

    Новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе.

    Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 февраля, поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в Донбасс для расследования гибели трех военных в районе Новолуганского. Об этом сообщает пресс-служба президента страны. Отмечается, что на месте инцидента уже находится заместитель руководителя офиса президента Роман Машовец.

    В воскресенье около десяти утра патруль первой батальонной тактической группы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подорвался на неустановленном взрывном устройстве в районе поселка Новолуганское. Это район так называемой светлодарской дуги – очень беспокойное место. Трое украинских военнослужащих погибли на месте.

    «Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе», – подчеркнул Зеленский.

    А в понедельник в Горловке (ДНР), на проспекте Мира, примерно в девять утра сработало взрывное устройство под днищем автомобиля командира первого батальона первой бригады ВСН (народной милиции) Сергея Попова (позывной «Длинный»).

    Он вез в школу свою маленькую дочь. Осколками ему порезало ноги, в шоковом состоянии он доставлен в больницу. Небольшие травмы получил и ребенок.

    Бросается в глаза то, что именно первый батальон народной милиции под командованием Длинного долго портил кровь 59-й украинской бригаде на светлодарском направлении. Некоторые напрямую увязывают покушение на Сергея Попова с воскресным подрывом украинского патруля, так разозлившим Зеленского.

    Ранее президент Украины посетил линию фронта на авдеевском направлении, где, судя по выпущенным в публичное поле фотографиям, выглядел довольно нелепо. По возвращении в Киев он объявил о созыве срочного заседания Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО). «Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении офиса президента Украины. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме», – говорится в официальном сообщении офиса президента.

    «Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством», – сообщила пресс-служба офиса в Telegram. Там заявили, что «до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались». Отсутствие достаточной политической воли в то время заложило под основы государственности «много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии».

    «Для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности президента по обеспечению национальной безопасности государства. Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства», – добавили в офисе.

    Еще 12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать политическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества». «Я считаю, что оно (обострение ситуации в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно (...) Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что, может быть, этой весной, ближе к лету», – заявил Арестович.

    Председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что украинские военные будут «на выстрел отвечать выстрелом». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», – сказал он.

    Все это, наряду с редкой для Киева секретностью вокруг повестки дня будущего заседания СНБО, породило множество слухов и домыслов.

    Прежде всего неясно, что за «угрозы национальной безопасности» взбудоражили украинского президента. В их число можно записать, например, и проблемы с коронавирусом, отказ по политическим соображениям от российской вакцины, или, скажем, очередной энергетический и топливный кризис. Под юрисдикцию СНБО при президенте Зеленском подпадают вообще все вопросы, которые он так или иначе хочет решить единолично. Так, именно на прошлом внеочередном заседании СНБО в январе было приняты личные санкции против нардепа Верховной рады Тараса Козака, результатом чего стало громкое закрытие трех телеканалов, входящих в принадлежащий ему медиахолдинг.

    Для Зеленского СНБО превратился в основной инструмент президентской власти, поскольку многие министерства и ведомства его решения, принятые в стандартном аппаратном режиме, просто саботируют.

    Люди из окружения Зеленского, например советник главы Офиса по кризисным коммуникациям Сергей Подоляк, уже сейчас объявляет пятничное заседание СНБО «резонансным», которое «расшевелит застоявшееся болото» украинских политических и «бизнесовых» (так в оригинале) элит. А чрезмерное увлечение Зеленского заседаниями СНБО объясняется «застоем» в парламенте, конфликтами элит и старой привычкой к «решальчеству», то есть кулуарным решениям проблем.

    В то же время все больше данных указывает на то, что на секретной (закрытой) части заседания СНБО в пятницу будет обсуждаться военная составляющая ситуации вокруг Донбасса. С явным уклоном в сторону если уж не возобновления к лету полномасштабных боевых действий, то с возрастанием давления на ДНР и ЛНР в военном плане.

    За 14 дней февраля на линии фронта погибло уже восемь украинских военнослужащих и несколько получили ранения. Из них двое погибли 11 февраля, то есть как раз в тот момент, когда Зеленский в каске и со странным бронежилетом на груди инспектировал фронт под Авдеевкой. Для сравнения: за весь январь погибло только трое военнослужащих. Это, конечно, масштаб «перемирия», бывало и много хуже. Но ситуация действительно быстро ухудшается. Это тот процесс, который иногда называют «тихой эскалацией».

    В Киеве, как обычно, забивают себе голову внешними факторами, типа пока не выявленной в действии политики нового президента США Джо Байдена. Тут много характерных чисто украинских конспирологических версий, среди которых преобладают паникерские (Байден позвонил Путину поговорить про климат, и тут же возобновилась постройка «Северного потока – 2», и все тому подобное). Но куда важнее резкое изменение общественных настроений после войны в Карабахе. Публичная сфера в форме телевизионных ток-шоу занимает львиную долю политического процесса. Но и помимо этого видимого глазу обстоятельства все еще важно кулуарное мнение, в том и военных, транслируемое не через публичные каналы.

    А эти каналы транслируют (в том числе и целенаправленно для Зеленского) следующее. Если уж у «этих азербайджанцев» получилось, то у нас, Украины, точно должно получиться.

    У нас самая большая армия в Европе, если не считать Турцию. И русские армян тоже вроде как формально поддерживали. И, в конце концов, это последний шанс для Владимира Зеленского доказать, что он мужик и президент. На фоне карабахской войны все его потуги «решить проблему Донбасса» путем хитрости и обмана выглядят слабо. Обмануть русских уже не получится, а вот затоптать ДНР и ЛНР танками, как азербайджанцы – армян, мы просто обязаны.

    Подход упрощенный, но примерно такие аргументы звучат в Киеве в сфере непубличной политики. Сложно спрогнозировать, какие именно решения могут приняты на закрытой части заседании СНБО, но готовиться стоит к чему угодно. От дезавуирования Киевом Минских соглашений до инициирования им же новых боевых действий к весне – лету. Зеленскому могут не простить, что он «упустил шанс», а у него самого может не оказаться инстинкта самосохранения, чтобы не пойти на поводу у военных и собственного тщеславия.


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