Зеленский готовит почву для нового наступления на Донбасс

Новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 февраля, поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в Донбасс для расследования гибели трех военных в районе Новолуганского. Об этом сообщает пресс-служба президента страны. Отмечается, что на месте инцидента уже находится заместитель руководителя офиса президента Роман Машовец.

В воскресенье около десяти утра патруль первой батальонной тактической группы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подорвался на неустановленном взрывном устройстве в районе поселка Новолуганское. Это район так называемой светлодарской дуги – очень беспокойное место. Трое украинских военнослужащих погибли на месте.

«Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе», – подчеркнул Зеленский.

А в понедельник в Горловке (ДНР), на проспекте Мира, примерно в девять утра сработало взрывное устройство под днищем автомобиля командира первого батальона первой бригады ВСН (народной милиции) Сергея Попова (позывной «Длинный»).

Он вез в школу свою маленькую дочь. Осколками ему порезало ноги, в шоковом состоянии он доставлен в больницу. Небольшие травмы получил и ребенок.

Бросается в глаза то, что именно первый батальон народной милиции под командованием Длинного долго портил кровь 59-й украинской бригаде на светлодарском направлении. Некоторые напрямую увязывают покушение на Сергея Попова с воскресным подрывом украинского патруля, так разозлившим Зеленского.

Ранее президент Украины посетил линию фронта на авдеевском направлении, где, судя по выпущенным в публичное поле фотографиям, выглядел довольно нелепо. По возвращении в Киев он объявил о созыве срочного заседания Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО). «Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении офиса президента Украины. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме», – говорится в официальном сообщении офиса президента.

«Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством», – сообщила пресс-служба офиса в Telegram. Там заявили, что «до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались». Отсутствие достаточной политической воли в то время заложило под основы государственности «много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии».

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«Для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности президента по обеспечению национальной безопасности государства. Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства», – добавили в офисе.

Еще 12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать политическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества». «Я считаю, что оно (обострение ситуации в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно (...) Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что, может быть, этой весной, ближе к лету», – заявил Арестович.

Председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что украинские военные будут «на выстрел отвечать выстрелом». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», – сказал он.

Все это, наряду с редкой для Киева секретностью вокруг повестки дня будущего заседания СНБО, породило множество слухов и домыслов.

Прежде всего неясно, что за «угрозы национальной безопасности» взбудоражили украинского президента. В их число можно записать, например, и проблемы с коронавирусом, отказ по политическим соображениям от российской вакцины, или, скажем, очередной энергетический и топливный кризис. Под юрисдикцию СНБО при президенте Зеленском подпадают вообще все вопросы, которые он так или иначе хочет решить единолично. Так, именно на прошлом внеочередном заседании СНБО в январе было приняты личные санкции против нардепа Верховной рады Тараса Козака, результатом чего стало громкое закрытие трех телеканалов, входящих в принадлежащий ему медиахолдинг.

Для Зеленского СНБО превратился в основной инструмент президентской власти, поскольку многие министерства и ведомства его решения, принятые в стандартном аппаратном режиме, просто саботируют.

Люди из окружения Зеленского, например советник главы Офиса по кризисным коммуникациям Сергей Подоляк, уже сейчас объявляет пятничное заседание СНБО «резонансным», которое «расшевелит застоявшееся болото» украинских политических и «бизнесовых» (так в оригинале) элит. А чрезмерное увлечение Зеленского заседаниями СНБО объясняется «застоем» в парламенте, конфликтами элит и старой привычкой к «решальчеству», то есть кулуарным решениям проблем.

В то же время все больше данных указывает на то, что на секретной (закрытой) части заседания СНБО в пятницу будет обсуждаться военная составляющая ситуации вокруг Донбасса. С явным уклоном в сторону если уж не возобновления к лету полномасштабных боевых действий, то с возрастанием давления на ДНР и ЛНР в военном плане.

За 14 дней февраля на линии фронта погибло уже восемь украинских военнослужащих и несколько получили ранения. Из них двое погибли 11 февраля, то есть как раз в тот момент, когда Зеленский в каске и со странным бронежилетом на груди инспектировал фронт под Авдеевкой. Для сравнения: за весь январь погибло только трое военнослужащих. Это, конечно, масштаб «перемирия», бывало и много хуже. Но ситуация действительно быстро ухудшается. Это тот процесс, который иногда называют «тихой эскалацией».

В Киеве, как обычно, забивают себе голову внешними факторами, типа пока не выявленной в действии политики нового президента США Джо Байдена. Тут много характерных чисто украинских конспирологических версий, среди которых преобладают паникерские (Байден позвонил Путину поговорить про климат, и тут же возобновилась постройка «Северного потока – 2», и все тому подобное). Но куда важнее резкое изменение общественных настроений после войны в Карабахе. Публичная сфера в форме телевизионных ток-шоу занимает львиную долю политического процесса. Но и помимо этого видимого глазу обстоятельства все еще важно кулуарное мнение, в том и военных, транслируемое не через публичные каналы.

А эти каналы транслируют (в том числе и целенаправленно для Зеленского) следующее. Если уж у «этих азербайджанцев» получилось, то у нас, Украины, точно должно получиться.

У нас самая большая армия в Европе, если не считать Турцию. И русские армян тоже вроде как формально поддерживали. И, в конце концов, это последний шанс для Владимира Зеленского доказать, что он мужик и президент. На фоне карабахской войны все его потуги «решить проблему Донбасса» путем хитрости и обмана выглядят слабо. Обмануть русских уже не получится, а вот затоптать ДНР и ЛНР танками, как азербайджанцы – армян, мы просто обязаны.

Подход упрощенный, но примерно такие аргументы звучат в Киеве в сфере непубличной политики. Сложно спрогнозировать, какие именно решения могут приняты на закрытой части заседании СНБО, но готовиться стоит к чему угодно. От дезавуирования Киевом Минских соглашений до инициирования им же новых боевых действий к весне – лету. Зеленскому могут не простить, что он «упустил шанс», а у него самого может не оказаться инстинкта самосохранения, чтобы не пойти на поводу у военных и собственного тщеславия.