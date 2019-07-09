ЛНР заявила об уничтожении машины с боевиками «Азова»

Автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины подорвался на мине рядом с линией соприкосновения в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

«8 июня военнослужащие «Азова» из состава ротно-тактической группы полка передвигаясь на автомобиле КамАЗ в районе населенного пункта Новолуганское (находится под контролем украинских силовиков – прим. ВЗГЛЯД) подорвались на неустановленном взрывном устройстве», – рассказал Филипоненко.

По его словам, три бойца «Азова» получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

Согласно информации Народной милиции ЛНР, командир подразделения получил перед выездом бойцов устаревшую карту минных полей.

Напомним, в апреле текущего года группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения.