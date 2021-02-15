Украина назвала сроки отказа от импорта электроэнергии из России

Киев не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из России)», – сказал Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки».

В то же время он считает, что во второй половине марта – в апреле ситуация дефицита мощностей в украинской энергосистеме изменится за счет того, что в страну доедет уголь, который был нужен зимой. Также будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. По его словам, импорт электроэнергии из России помогает Украине «закрывать баланс в энергосистеме», передает РИА «Новости».

«Тот импорт, который идет сейчас (из России) в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно», – сказал Кудрицкий.

Он добавил, что после присоединения Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) украинская энергетика будет физически отсоединена от рынков России и Белоруссии и не сможет импортировать электроэнергию из этих стран, так как не будет такой необходимости.

Ранее в понедельник крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.