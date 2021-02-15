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Украина назвала сроки отказа от импорта электроэнергии из России
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Киев не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из России)», – сказал Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки».
В то же время он считает, что во второй половине марта – в апреле ситуация дефицита мощностей в украинской энергосистеме изменится за счет того, что в страну доедет уголь, который был нужен зимой. Также будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. По его словам, импорт электроэнергии из России помогает Украине «закрывать баланс в энергосистеме», передает РИА «Новости».
«Тот импорт, который идет сейчас (из России) в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно», – сказал Кудрицкий.
Он добавил, что после присоединения Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) украинская энергетика будет физически отсоединена от рынков России и Белоруссии и не сможет импортировать электроэнергию из этих стран, так как не будет такой необходимости.
Ранее в понедельник крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Девочка с Украины проснулась знаменитой после объявления на столбе
Наклеенное на столбе написанное от руки объявление о создании YоuТubе-канала про животных сделало десятилетнюю жительницу Украины знаменитой, сообщили СМИ.
Десятилетняя Виталина из села Зымна Вода восемь месяцев назад создала YоuТubе-канал «Природа ТВ», на котором стала публиковать короткие видео про своих домашних животных – кота Пушинку, попугая Кешу, пса Цуцика, рыбок и куриц. Девочка решила показать видеоролики местным жителям и пригласила всех на свой YоuТubе-канал, разместив на столбе написанное от руки объявление: «Подписывайтесь на канал «Природа ТВ». Я там снимаю интересные видео. Там такой рисунок увидите с цветами», сообщил телеканал «360».
Об увиденной записке своим подписчикам рассказала пользовательница Тwittеr под ником @__freecafe__. Фото объявления быстро разошлось по соцсетям, в результате на YоuТubе-канал подписались уже более 32 тыс. человек, а некоторые видеозаписи набрали до 50 тыс. просмотров. В комментариях под видео стали появляться добрые пожелания, а в соцсетях появились мемы.
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Мама девочки рассказала сайту nv.ua, что YоuТubе-канал Виталина создала вместе с братом в 2018 году. Дети всегда любили снимать. Иногда они наряжали и причесывали куриц.
Напомним, в середине января на Украине запустили флешмоб с требованием по поводу русского языка.
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Советник главы офиса Зеленского раскритиковал работу МВФ на Украине
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом.
Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами, передает РИА «Новости».
В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу. «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», – написал Милованов в ответ в Facebook.
Другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения.
В субботу постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.
Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.
В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий.
Россия расширила экономические санкции против Украины
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.
Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе
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Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2.
«12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона.
«К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД.
Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.
«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости».
Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.
«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Славяне Крыма выдвинули требования к США
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
Чегринец заявил, что «хочется ответить США на их языке», может быть «они так быстрее поймут», передает РИА «Новости».
«Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», – перечислил он.
По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США.
«Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России», – подчеркнул Чегринец.
Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Россия увеличила поставки электроэнергии на Украину по заявке Киева
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Мощность поставок электроэнергии из России на Украину увеличится в субботу до 1 тыс. 200 МВт, продолжительность импорта возрастет до 16 часов, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Киев подал заявку на непрерывный импорт российской электроэнергии с 06.00 до 22.00. Пиковые поставки в размере 1 тыс. 200 МВт должны состояться в интервале с 16.00 до 17.00, в остальное время они будут в диапазоне от 112 МВт до 1 тыс. 150 МВт. Украина также увеличивает импорт электроэнергии из Белоруссии в субботу. По данным ENTSO-E, импорт в пределах 345-820 МВт будет происходить в течение 23 часов в субботу, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт электроэнергии из России. Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
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Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.
Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией, передает РИА «Новости».
Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».
Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией.
В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений
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Депутат Государственной думы Руслан Бальбек комментируя заявление Украины о «невыполнимости» минских договоренностей, отметил, что Киев и ранее показывал себя «недобросовестным исполнителем» разносторонних соглашений.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
По словам Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям, передает RT.
«Причем главное – чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», – сказал он.
Парламентарий отметил, что подобные действия мешают урегулированию конфликта. «Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», – подытожил Бальбек.
Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь
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Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.
«Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости».
Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов).
«Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС.
Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники.
Украинский генерал заявил об ослаблении армии страны
За последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими», заявил украинский генерал Сергей Кривонос.
«Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Эта цифра – порядка 70 тыс.», – сказал генерал в эфире канала «Апостроф», передает РИА «Новости».
Он считает, что такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военные не знают, «что им делать дальше», подчеркнул Кривонос. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют «иудскими».
Генерал также добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране все прекрасно.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
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Украинский генерал предрек Киеву потерю Донбасса за пару месяцев
Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений.
«Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», – сказал Вовк эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
Он считает, что Россия «все сделает красиво», не прибегая к участию «зеленых человечков».
Кроме того, по его мнению, в Донбассе будет все так, «что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей».
Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе
Военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север» подорвались в воскресенье на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области, в результате взрыва погибли три человека.
«Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (ООС), – говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки «Север».
В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка.
В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе.
Пушков: Заявление ЕС в поддержку Киева обозначило новый уровень противостояния с Россией
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«Евросоюз наступает ногой на свои демократические принципы ради ужесточения геополитического противостояния с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление Евросоюза о том, что санкции против украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK являются законными усилиями Украины по защите от дезинформации из-за рубежа.
«Реакция Евросоюза на закрытие трех украинских телеканалов – это свидетельство ужесточения политики ЕС в адрес России. Такие заявления необходимо рассматривать именно в контексте нарастающей конфликтности в отношениях ЕС с Москвой», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Вплоть до этого момента Евросоюз официально придерживался принципа свободы слова и средств массовой информации как на территории Европы, так и за ее пределами. «Но сейчас произошел качественный сдвиг в позиции ЕС – он отвергает свои основные устои, наступает на них ногой во имя продолжения геополитического противостояния с Россией. К тому же закрытые телеканалы даже не являлись российскими – они были украинскими, отражали точку зрения значительной части украинского общества и весомой политической силы, представленной в Верховной раде Украины», – констатировал Пушков.
В пятницу, после длительного раздумья, власти Евросоюза наконец прокомментировали принятое еще 2 февраля решение президента Украины Владимира Зеленского остановить вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС говорится, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.
По мнению сенатора, эта ситуация показывает, что Украина может рассчитывать на почти автоматическую поддержку со стороны ЕС и по всем другим вопросам. «Теперь уже понятно, что Украина вряд ли станет предметом давления со стороны Евросоюза, даже если он будет недоволен какими-то ее действиями. Геополитика встала на первом месте, и именно ради геополитики отбрасываются все высокие принципы свободы слова и СМИ», – уверен собеседник.
«Похожую картину я наблюдал в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014–2015 годах. Тогда ПАСЕ, где большинство имеют страны ЕС, якобы исповедующая принципы верховенства закона, демократии и прав человека, тут же забывала все свои устои, как только речь заходила об Украине. Сейчас происходит продолжение той самой линии, но уже на уровне исполнительных структур всего Евросоюза», – заключил Пушков.
«Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – ранее заявила газете ВЗГЛЯД представитель МИД России Мария Захарова.
Добавим, что результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
На Украине потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов, следует из открытого письма Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
«Просим безотлагательно принять решение ... Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», – говорится в документе, передает ТАСС.
Как ответили в ассоциации, возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 гривен за МВт·ч (около 43 долларов)». «С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1800 МВт·ч», – говорится в сообщении.
Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке. «Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», – указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.