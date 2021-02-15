На Украине потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов, следует из открытого письма Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

«Просим безотлагательно принять решение .... Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», – говорится в документе, передает ТАСС.

Как ответили в ассоциации, возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1 200 гривен за МВт/ч (около 43 долларов)». «С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1 800 МВт/ч», – говорится в сообщении.

Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке. «Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», – указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.