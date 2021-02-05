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Украина попросила Белоруссию об экстренной поставке электричества
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Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщают СМИ.
Телеканал «Беларусь 1» сообщает, что на Украине 2-3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС из-за аварий. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Кроме того, на Запорожской станции произошел сильный пожар, передает РИА «Новости».
«Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт», – говорится в сообщении.
Контрагентом украинской стороны в Белоруссии выступает компания «Белэнерго».
Ранее Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля на ТЭС. До этого, в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Однако в феврале 2020 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Шарий: Зеленский сошел с ума
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«Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский просто сумасшедший, психически больной человек. Я говорю это не для того, чтобы его оскорбить, я считаю, что это реально так. Возможно, он заболел давно, а может быть, совсем недавно, но очевидно, что на такое раньше не решался никто, даже Порошенко. Более того, Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2019 году опубликовал постановление, из которого следует, что в действиях Тараса Козака – владельца каналов – не было найдено никаких преступных мотивов», – заявил украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий.
Собеседник уверен – президент Зеленский поступил просто «по беспределу», без суда и следствия введя санкции против собственного гражданина, что само по себе является полным абсурдом. «Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума и считает, что если он всех заткнет, его вдруг полюбят, расскажут о нем только хорошее, и он пойдет на второй срок. Его пора убирать из власти любыми законными методами, а то, может быть, завтра он сбросит бомбу на Харьков или придумает что-нибудь еще», – сказал Шарий.
Отсутствие реакции Евросоюза на нарушение прав граждан Украины блогер объясняет «дифференцированным подходом» Запада к политике. «То, что в России делается на 1%, вызывает резкую реакцию США и Европы. Но то, что делается на Украине на 300%, оставляет их равнодушными. И все же я уверен, что к решению ввести санкции против оппозиции американцы не имеют никакого отношения – это дело чисто внутриукраинское. Думаю, даже в США такого не ожидали», – считает он.
«А вот то, что партия «ОПЗЖ» инициировала импичмент президенту, это очень серьезный знак. Но учитывая, что это вторая по количеству депутатов политическая сила в Раде, от нее можно было ожидать большего, чем минутное выступление с трибуны парламента», – заключил Шарий.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
«Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии.
Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности».
«Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили
необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил
украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.
«Мисс Белоруссия» рассказала об издевательствах в СИЗО
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Обладательница титула «Мисс Белоруссия – 2008» Ольга Хижинкова, которая в прошлом году 42 дня провела в СИЗО после участия в акции протеста в Минске, рассказала, что в ее камере отключали отопление и заставляли спать на полу.
«За неделю до освобождения нам отключили отопление и забрали матрасы. В течение недели декабря мы спали на холодном полу», – рассказала Хижинкова в эфире YouTube-канала «КраСава».
Девушка добавила, что была вынуждена помогать бездомной женщине, у которой случались приступы эпилепсии, так как силовики ничего не предпринимали. Кроме того, Хижинковой не разрешали общаться с родными, сообщает Ura.ru.
По словам «Мисс Белоруссия», эти наказания были приготовлены специально для нее. «У администрации президента (Лукашенко) была личная обида на меня. Условно говоря, если выражаться простым языком, мы дали тебе путевку в жизнь, а ты тут выделываешься», – подчеркнула девушка.
Хижинкова вышла на свободу 20 декабря после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. После этого прошли несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста, передает РИА «Новости».
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Погребинский заявил об унижении Украины перед США
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«Введение санкций против трех оппозиционных телеканалов – это очередное унижение украинских властей перед американской администрацией», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Это возмутительная, абсолютно незаконная акция внесудебной расправы Зеленского над своими политическими оппонентами. Но надо понимать, что у этой истории есть две стороны. Первая – недовольство самого президента деятельностью этих каналов с первых месяцев своего правления. Он и раньше позволял себе высказываться в их адрес, угрожал разборками, но на такую откровенную наглость все же не решался», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
С другой стороны, большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки, которые наращивают свое влияние на территории Украины и демонстративно унижают украинскую власть. «Американское посольство раздает команды, от которых руководство страны не может позволить себе уклониться. Так было с недавним срывом сделки с китайским инвестором предприятия «Мотор Сич», так произошло и сейчас», – полагает Погребинский.
Собеседник отметил, что только вечером 28 января прошла встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, а уже 29 января были введены санкции против китайской компании Skyrizon. На этой встрече, считает Погребинский, был также решен вопрос и с введением ограничений против трех «каналов Медведчука».
Политолог уверен: это фактическое вмешательство Америки во внутренние дела Украины становится абсолютно демонстративным и нескрываемым. «Решение закрыть те каналы, которые критикуют американскую политику, – это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут. Но в какой-то мере этого стоило ожидать, ведь мы помним, как поступила Демократическая партия США со своими противниками. Думаю, на очереди «выпиливание» из американских цифровых платформ всех, кто не станет поддерживать политику американских демократов и Байдена», – заключил Погребинский.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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Зеленский начал проверку готовности войск в Донбассе
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Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ, сообщила пресс-служба президента.
«По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции объединенных сил [ООС] на территории Донецкой и Луганской областей», – передает сообщение пресс-службы Зеленского РИА «Новости».
Отмечается, что в рамках инспекции будет проведена проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины, ВСУ и других органов военного управления. Также будут выявлены факторы, негативно влияющие на готовность к выполнению задач.
«По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», – добавили в пресс-службе президента Украины.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия.
Эксперт объяснил разочарование украинцев в Зеленском
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«Украинцы ждали от Зеленского совсем другой власти, но когда все вернулось на круги своя, люди поняли – все политики мазаны одним миром», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг», согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.
«Действительно, сейчас мы наблюдаем волну разочарования у населения в нынешнем президенте Украины. Значительная часть сторонников Владимира Зеленского разуверилась в его способности изменить жизнь в стране к лучшему, и эти настроения конвертировались в убеждение «с каждым новым президентом будет только хуже», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По мнению собеседника, «феноменальная победа Зеленского в свое время стала своего рода красной карточкой для украинского правящего класса, в котором люди видели лишь сборище лжецов и мироедов». «Украинцы ждали от нового президента совсем другой власти, которая меньше бы врала, не воровала, уважала мнение и интересы простого населения. Но этого не произошло, все вернулось на круги своя, и люди пришли к выводу – все политики мазаны одним миром», – констатировал Золотарев.
Тем не менее, отметил политолог, Зеленский все еще остается политиком с самым высоким общенациональным уровнем поддержки. «Для него еще не все потеряно, поскольку у него пока осталось то электоральное ядро, которое обеспечивает ему не только текущий уровень доверия, но и легитимность. Однако посмотрим, что будет, если в ближайшие месяцы мы зайдем в период политической турбулентности», – полагает он.
«Но пока сложно сказать, что следующий после Зеленского президент будет еще хуже. Может быть, после разочарований мы увидим куда более успешного лидера, но пока в обществе доминирует явно пессимистичный тренд», – заключил Золотарев.
Ранее центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты опроса среди граждан Украины, согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом. В декабре 2020 года этот показатель составлял 70,1%.
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%).
Также 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%) считают, что политический раскол является главной причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Зеленский может стать последним президентом Украины.
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Медведчук: В офисе Зеленского разговаривают на русском языке
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В украинском парламенте и офисе президента Владимира Зеленского разговаривают на русском языке, несмотря на заигрывание главы государства с национал-радикалами и поддержкой антироссийской политики, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, на Украине на русском языке разговаривают около 60% населения, хотя социологические исследования дают цифру меньше – от 35 до 47%, «это просто люди не хотят отвечать на вопрос».
«А что, в коридорах власти разве не на русском языке разговаривают? В парламенте все разговаривают на русском языке, кроме выступлений официальных. А что, Зеленский разве со своей командой в офисе президента общается на другом языке? Да нет, тоже на русском языке», – сказал он в интервью программе «Браты» на канале RT Россия.
Медведчук отметил, что «эта игра в моду, в актуальность, в какие-то непонятные устои, когда, с одной стороны, реализуется политика, которую взял на вооружение Порошенко, антироссийской истерии и пещерной русофобии, дискриминации русского языка, с другой стороны, заигрывание с теми национал-радикалами, которым это нравится». «Но они же все равно не признают в нем (Зеленском) своего. Они все равно считают, что он пророссийский. Потому что он из Кривого Рога, он всегда был пророссийским, и поэтому не надо было продолжать этот цирк, находясь на должности президента государства», – отметил он, передает РИА «Новости».
Кроме того, Медведчук заявил, что Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США. «Конечно, (Зеленскому) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками», – сказал он.
«То, что в этом замешаны США и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввел внешнее управление с 2014 года. Оно удачно (в кавычках) развивалось при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа», – пояснил он.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили
необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил
украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.
На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк
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В Верховной Раде порекомендовали переименовать поселок Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк, сообщают украинские СМИ.
«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», – цитирует председателя комитета по местному самоуправлению Рады Андрея Клочко УНИАН.
В ходе обсуждения отмечалось, что ранее поселок уже носил такое название, оно использовалось до 1951 года. Парламентский комитет порекомендовал местным властям принять проект постановления о переименовании населенного пункта.
В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию.
В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия пропаганде.
«Это абсолютно прозрачное решение <...>. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой, иностранной пропаганды на Украине», – заявил Подоляк в комментарии украинскому изданию «Фокус».
По словам советника, санкции в отношении телеканалов – это «ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки», это «совсем не про медиа и не про свободу слова». При этом Подоляк обвинил администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы «активно содействовала формированию этого пропагандистского пула».
Накануне телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложным решение о введении санкций в отношении телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, заявив, что Киев поддерживает свободу слова, но не пропаганду.
«Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал Зеленский в Twitter.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента президента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины.
Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака является актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в ОПЗЖ.
«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии», – приводит текст заявления ОПЗЖ ТАСС.
В оппозиции подчеркнули, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы «попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий».
В «Оппозиционной платформе» уточнили, что решение власти противоречит закону «О санкциях» и конституции страны. «Телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданин Украины, потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины – статья 62 – прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», – утверждают оппозиционеры.
Партия обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента Украины и «указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ». Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, комментируя решение о санкциях в спецэфире на YouTube-канале телеканала ZIK, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте. «Я буду инициировать заседание комитета [Рады] по вопросам свободы слова», – заявил парламентарий.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Пушков раскрыл смысл вопроса Зеленского Байдену
Сенатор Алексей Пушков, комментируя вопрос президента Украины Владимира Зеленского главе американской администрации Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс, заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.
«Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного – войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», – написал Пушков в своем Twitter.
Ранее Зеленский в ходе интервью телеканалу HBO заочно поинтересовался у 46-го американского президента Джо Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО.
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Соловьев: Зеленский превзошел Порошенко в тирании
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«Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Странно удивляться тому, что западные страны не реагируют на такое нарушение прав украинских граждан. Данная история для них попадает в категорию «это другое» и показывает совершенно уникальную степень их бесстыдства», – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
По словам собеседника, президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. «Мальчик обиделся и решил сделать просто уникальную вещь – ввести санкции против своего же гражданина. Это не решение суда, это именно санкции с формулировкой, что закрытые телеканалы спонсируются из-за рубежа страной-агрессором. Кто это решил? Какой суд это установил?» – задается вопросом Соловьев.
«На самом деле эта история еще раз показывает нацистский характер украинской власти. Ведь с журналистами и со СМИ обычно воевали именно нацисты. До такого в свое время не дошел даже Петр Порошенко, а вот Зеленский дошел», – заключил Соловьев.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили
необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили
Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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В ЕС отреагировали на запрет оппозиционных телеканалов на Украине
Евросоюз изучает последствия решения украинского президента Владимира Зеленского и СНБО о введении санкций против оппозиционных телеканалов, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы знаем, что 2 февраля 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов («112 Украина», News One и ZIK – прим. ВЗГЛЯД). Мы оцениваем последствия этого решения», – цитирует Стано ТАСС.
Он добавил, что Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.
Ряд телеканалов прекратили вещание на Украине после указа Зеленского
Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK во вторник прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к СМИ пятилетних санкций.
После прекращения эфирного вещания программы телеканалов доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к ряду украинских телеканалов. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе Зеленского. Согласно приложению к указу, санкции решено применить к телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) сроком на пять лет. Персональные санкции также введены в отношении депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала ZIK. Санкции, как сказано в документе, предполагают «аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм», передает ТАСС.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении к «новой фазе» в отношениях с США. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора заверил госсекретаря США Энтони Блинкена, что Соединенные Штаты могут рассчитывать на Украину как на надежного партнера. В ответ США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь. Между тем данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», свидетельствуют, что более 71% граждан Украины уверены, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.
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