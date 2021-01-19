Украинцев разозлила фраза о «второстепенной» русской культуре Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию 19 января 2021, 09:55 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило Министерство энергетики Белоруссии. «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт. «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении. Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон.

Одесса перешла на украинский язык «условно» 17 января 2021, 04:58

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Украинские СМИ рассказали о том, как соблюдается в Одессе закон, по которому на Украине вся сфера услуг должна общаться с клиентами на украинском языке. «Думская» пишет, что «во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются», предпочитая дождаться, когда сам клиент заговорит, чтобы узнать, какой язык в общении с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч». Издание подчеркивает, что «немало работников торговли, особенно молодых, прекрасно владеют государственным и никаких проблем с коммуникацией не испытывают». Некоторые сети, как пишет издание, «украинизировались» задолго до принятия закона – «видимо, такова принципиальная позиция собственников». В частности, речь идет о «Сільпо» или McDonald’s. По оценкам «Думской», около половины сотрудников «крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински», причем «больше половины из них способны поддержать его после слов: «Доброго дня!». Однако «в таком сетевом гиганте, как «Розетка», корреспондентов упорно обслуживали на русском». Сотрудницы государственной «Укрпочты» тоже «не владеют украинским». Как пишет издание, в «маленьких магазинчиках – так сказать, «на районе» – закон соблюдается очень условно». Там «все свои, поэтому кому как удобно, так тот и говорит». «Думская» пишет, что «многие работники (в основном работницы) этих точек украинским владеют, но почему-то стесняются это демонстрировать». По предположению газеты, «закон поможет им не ассимилироваться в русскоязычной среде». Отмечается, что «выяснить ситуацию по ресторанам и кафе пока невозможно» из-за локдауна в связи с коронавирусом, «а вот большинство служб такси норму выполняет», причем даже те, что раньше обслуживали на русском языке. При этом «значительно сложнее с медиками». «Несмотря на то, что это люди с хорошим образованием, владение украинским в их среде, увы, не считается чем-то обязательным», – пишет издание, добавляя, что «это касается больше государственных и коммунальных медучреждений», а в частных «давно начинают беседу с вопроса, на каком языке пациенту удобно общаться», как и «в приватных кабинетах УЗИ». Отмечается, что «некоторые трудности возникают в основном из-за терминологии, которую медики, окончившие украинские вузы, почему-то освоили плохо». Напомним, на Украине с 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180–242 доллара). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией 17 января 2021, 13:53

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT. «Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат. Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину 17 января 2021, 08:40

Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим. Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину. «Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание. В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом. На Украине нашли, что можно продать Илону Маску 18 января 2021, 18:15

Фото: REUTERS/Kyle Grillot

Текст: Евгения Шестак

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. «Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua. Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине. Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире. Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе. Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться 16 января 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. «Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook. Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника». С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Минск лишен права проводить матчи ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 18:42

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). «Учитывая вопросы безопасности, которые неподконтрольны IIHF, совет IIHF подтвердил, что переноса Чемпионата мира 2021 года из Минска невозможно избежать», – говорится в заявлении на сайте организации. В сообщении отмечается, что IIHF несет ответственность за всех участников ЧМ. Решение было принято после анализа проблем безопасности в стране независимыми экспертами и консультации со всеми заинтересованными сторонами. По мнению совета организации, сейчас в Белоруссии «невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц». Глава IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу того, что пришлось отменить заявку на проведение матчей ЧМ в Минске. «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед», – добавил он. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Кроме того, совет оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

Чемпионат запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Его собирались проводить в Минске и Риге, но позже европейские общественные организации призывали перенести ЧМ из Минска из-за политической ситуации. Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. Вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что решение спонсоров отказаться от спонсирования ЧМ не стало неожиданностью. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом 17 января 2021, 13:17

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Киев может восстановить железнодорожное сообщение с прилегающими к Крыму территориями, заявили в государственной компании «Украинские железные дороги». О возможном восстановлении сообщения заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости». Он также уточнил, что уже с 13 декабря было возобновлено железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой в Донбассе. По мнению Жмака, прекращение сообщения было невыгодно с экономической стороны, так как были потеряны транзитные грузы и пассажирские перевозки. «Это необходимо с гуманитарной точки зрения, потому что в РФ и на оккупированных территориях проживает множество украинцев. С экономической точки зрения прекращение сообщения также было невыгодно, потому что сообщение Киев – Москва, например, было одним из самых популярных и прибыльных», – заявил глава «Украинских железных дорог». Ранее стало известно, что на Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой. В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. Пушков высмеял попытки Киева выставить Сергея Королева украинцем 16 января 2021, 15:49

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге. По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране. «И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram. Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков. Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было». Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Одесский ресторан пригрозил украинским националистам посольством Израиля 18 января 2021, 13:37 Текст: Евгения Шестак

Украинские националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни в Одессе из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре. Хозяева заведения намерены написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины. Заведение «Артель у Машковичей» опубликовало на своей странице в Facebook пост с приглашением попробовать домашние хинкали. Запись была сделана по украинским фонетическим нормам, но при помощи русского алфавита. Позже хозяйка ресторана объяснила это отсутствием украинской раскладки на своем старом смартфоне, передает «Страна.ua». В свою очередь, националисты посчитали пост глумлением над украинским языком. В комментариях к публикации они пообещали не дать заведению открыться после локдауна. Пользователи пишут, что в ресторане скоро произойдет «учебный пожар», постят фото нацистов с подписью «Языковой патруль» и «А мы к вам». «Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», – написал один из пользователей под постом ресторана. По данным издания, данные пользователи были связаны с радикальными украинскими группировками. В ответ хозяева кулинарии сообщили, что собираются написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины (СБУ). «Мы ведем свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке (...), все налоги идут в казну», – говорится в сообщении ресторана. Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. В России отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Лишение белорусской столицы матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 года – чисто политическое решение, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. «Решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику», – заявил Рязанский РИА «Новости». Отказ спонсоров вкладывать средства в ЧМ в Белоруссии также был важным фактором для принятия решения, добавил сенатор. «Нужно смотреть условия контракта, но если Белоруссия уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию», – предположил политик. Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков также усмотрел в решении не проводить в Минске матчи ЧМ политический подтекст. «Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому», – сказал Быков ТАСС. По его мнению, полная отмена ЧМ-2021 стала бы тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это было бы неправильным шагом. «Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше – совместно в России и в Белоруссии. Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира – это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию», – заключил спортивный специалист. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Украина собралась обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за Навального 18 января 2021, 10:45

Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального, заявила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она указала, что комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил Навального принять участие в заседании 19 января, посвященном его отравлению. Украинская делегация предположила, что ввиду его задержания в Москве и назначенного на 29 января суда, Навальный не сможет присутствовать на заседании. «Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях», – написала Мезенцева в Facebook. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Украина захотела наказать «Яндекс» за работу в Крыму 19 января 2021, 03:57

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС, заявил МИД Украины. МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию – «гаранта соблюдения законодательства ЕС». ЕК «тщательно проверяет каждый случай возможного нарушения» санкций, заявили в украинском МИДе. Кроме того, поиск способов наказания «Яндекса» ведется и внутри Украины, осуществляется правовой анализ работы компании, передает ТАСС. В мае 2017 года Украина ввела санкции в отношении компании «Яндекс». В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций. Заблокирован не только сайт «Яндекса», но и сервисы, предоставляемые компанией. На Украине не работает «Яндекс. Такси». На Украине захотели запустить скоростные поезда 17 января 2021, 12:02

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой, заявил глава госкомпании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») Владимир Жмак. «Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», – сообщил глава компании в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что украинские власти пока не способны реализовать такой проект самостоятельно, для этого необходим инвестор, заинтересованный в «концессионном подходе». В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. Skoda и Nivea отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии 16 января 2021, 16:19 Текст: Ксения Панькова

Чешская автомобилестроительная компания Skoda заявила, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. О таком же решении заявил бренд косметики для мужчин Nivea Men. «Мы горды тем, что являлись партнером ЧМ на протяжении 28 лет. Но также мы уважаем и стремимся к соблюдению прав человека», – говорится в Twitter компании Skoda. В свою очередь Nivea Men, являющаяся официальным спонсором чемпионата мира по хоккею с 2007 года, также заявила, что не будет спонсировать мероприятие, если его будут проводить в Белоруссии. «Nivea Men выступает за уважение и единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Белоруссии. Мы уже проинформировали IIHF (Международную федерацию хоккея) о нашем решении», – говорится в сообщении Nivea Men, передает «Р-Спорт». Президент Белоруссии Лукашенко в понедельник провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF насчет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.