Украине предрекли «холодные» бунты

Если транзит российского газа через Украину прекратится, в стране случится энергетический коллапс и начнутся «холодные» бунты, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Энергетический баланс просто невозможно будет удержать. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии», – предупредил бывший депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, на Украине уже начались проблемы с отоплением. Он также привел мнение чиновников с Западной Украины, по словам которых «скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы».

При этом, отметил экс-парламентарий, Киеву бессмысленно надеяться на поставки газа из Европы в холодное время года, так как ЕС «будет заниматься своими вопросами». «И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. … На сегодняшний день весь газ в Украине – российский», – напомнил Журавко.

Между тем в четверг компания «Укртрансгаз» заявила, что модернизация газоизмерительной станции «Гребеники» под Одессой подошла к концу, что позволит поставлять на Украину газ из Румынии через Молдавию в реверсном режиме в случае прекращения транзита российского газа.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев с участием ЕС ведут переговоры о дальнейшей судьбе транзита газа через Украину.

В среду в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов.