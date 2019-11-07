Украина заявила о готовности инфраструктуры для поставок газа из Румынии

Компания «Укртрансгаз» заявила, что модернизация газоизмерительной станции «Гребеники» под Одессой подошла к концу, что позволит поставлять на Украину газ из Румынии через Молдавию в реверсном режиме в случае прекращения транзита российского газа.

В компании заявили, что теперь через станцию «Гребеники» можно перекачивать 70 млн кубометров газа в сутки в аверсном режиме (в направлении с Украины в Молдавию) и 4 млн кубометра газа в сутки в реверсном режиме (из Молдавии на Украину).

Газ можно будет поставлять на Украину с румынских месторождений, а также, по трансбалканскому трубопроводу через Грецию и Болгарию с месторождений Ближнего Востока и Каспийского региона, передает ТАСС.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев с участием ЕС ведут переговоры о дальнейшей судьбе транзита газа через Украину.

В среду в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов.

Таким образом, Газпром подтвердил озвученную во вторник главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым информацию, что предлагаемый Киеву взаимный отказ от претензий включает и антимонопольный штраф, составляющий около 7 млрд долларов. Тот вместе с этим штрафом насчитал суммарно претензий Украины к Газпрому на 22 миллиарда долларов и заявил, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.

Газета ВЗГЛЯД разбирала выдвигаемые Киевом абсурдные требования.

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