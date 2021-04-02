В ДНР завили о 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе украинскими силовиками

Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Всего за неделю украинские боевики 24 раза нарушили Комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. В нарушение второго пункта дополнительных мер противник совершал огневые провокации с применением 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 17 раз открывали огонь по республике.

В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач. Украинский президент Владимир Зеленский после гибели бойцов ВСУ призвал «нормандскую четверку» принять меры для сохранения перемирия в Донбассе.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

В Донбассе летом прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.