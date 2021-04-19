Политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину

Требование проведения реформ на Украине позволяет Североатлантическому альянсу отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, считает украинский политолог Петр Олещук.

Как отмечает политолог в блоге издания «Главред», после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях с Киевом исповедует формулу: «давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим».

По его словам, на Украине понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом «принципиального политического решения», а не итогом «глубоких реформ». «Фактически, разговоры о реформах на Украине – это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины «третья сторона» – Россия», – посетовал Олещук.

Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет». «Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО – это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Наоборот - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируемая», – заключил он.

Ранее украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.