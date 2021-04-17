В Британии полуголая экоактивистка попыталась сорвать похороны принца

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17 апреля, суббота | Последнее обновление — 18:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД Украины в ответ на задержание своего консула высылает российского дипломата из Киева
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филипа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Британии полуголая экоактивистка попыталась сорвать похороны принца
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Во время похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филипа у стен Виндзорского замка появилась полуобнаженная экоактивистка, женщина средних лет пробежала вдоль толпы без футболки.
Женщина появилась у стен Виндзорского замка топлес – без футболки и бюстгальтера. Прежде, чем ее задержала полиция, она успела взобраться на статую королевы Виктории и выкрикнуть лозунг: «Спасем планету!», передает «Московский комсомолец».
Британская полиция не предоставила данных о задержанной экоактивистки.
Ранее сообщалось, что принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, во время отпевания прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». В связи с пандемией коронавируса на территорию Виндзорского замка в день похорон посторонних не допустили, иностранных журналистов не пригласили, в центре города усилено присутствие полиции.
Напомним, принц умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент России Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.
Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть
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«При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя аналогичную меру, введенную МИД России против американской дипмиссии в Москве.
«Традиционная высылка нескольких дипломатов, которых можно потом легко заменить другими, не очень эффективна. А вот сокращение числа дипломатов плюс запрет найма местного персонала – это чувствительный, болезненный удар для американцев. Возможно, их эта мера вразумит», – отметил бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР в Совбезе ООН Александр Белоногов.
Белоногов напомнил, что такую меру советское правительство предприняло еще в середине 1980-х, когда холодная война достигла своего пика.
«Если нынешние власти Америки не потеряли память, то должны вспомнить, чем для них обернулась такая история 1986 года. Тогда, при Рейгане, американцы начали пачками высылать наших дипломатов из Вашингтона, из представительства при ООН. В ответ мы стали высылать американских дипломатов из Москвы, но в меньшем количестве, поскольку наш выбор был ограничен. Ведь представительств международных организаций в столице СССР не было», – пояснил бывший замглавы МИД.
«Когда высылки наших дипломатов перешли все возможные лимиты, наша сторона запретила их дипломатическим учреждениям нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала. И тогда посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор. Буквально через пару месяцев, когда ситуация в здании посольства в Москве стала для них нестерпимой, американцы «запросили пардон». Путем дальнейших переговоров было достигнуто понимание, что и как должно быть организовано во взаимной дипломатической жизни. Так что американцы уже это проходили», – сказал собеседник.
«Кстати, Сергей Лавров был в это время моим советником в представительстве ООН. Все это происходило на его глазах. И он сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия», – добавил Белоногов.
Экс-дипломат разъяснил, что набрать персонал из сотрудников самого посольства, из граждан США в Госдепе вряд ли захотят: «Это страшно дорого по сравнению с наймом местных работников. Тайком пригласить и оформить на работу граждан третьих стран они тоже не смогут, поскольку находятся под неусыпным наблюдением наших контролирующих органов. Так что я на месте сотрудников Госдепа крепко бы почесал в затылке после такого предупреждения», – подчеркнул Белоногов.
Глава МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипмиссии граждан России и третьих стран. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует его РИА «Новости». На практике это может означать сокращение численности американской миссии в Москве сразу на полтораста человек. Лавров также сообщил, что начнет процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки дипломатов США по России. Разрешения будут даваться на Смоленской площади в индивидуальном порядке после рассмотрения.
Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться на серьезные консультации в Вашингтон. Ранее представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Госдеп сравнил санкции США и России
Санкции США против России были «пропорциональны», а ответ Москвы стал «эскалацией», заявил Госдеп.
В Госдепе считают, что санкции со стороны США «соответствовали вредоносной деятельности России». Однако ответные меры российских властей, по мнению Вашингтона, «стали эскалацией и вызывают сожаление». «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, на санкции США Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
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Байден заявил о «национальном позоре» США
Ситуация с контролем над оружием в США стала «национальным позором», заявил глава американского государства Джо Байден.
Как заявил президент США, «это должно закончиться». Байден намерен реализовать реформы, которые, по его словам, соответствуют здравому смыслу. Байден обещал, что «не успокоится, пока это не будет сделано». Президент США считает, что «люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии» покупателей. «Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?» – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, накануне в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, погибли восемь человек, многие пострадали. Стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. СМИ сообщают, что его родственник обращался к властям, предупреждая о склонности Хоула к насилию. В FedEx не стали называть имя подозреваемого, но подтвердили, что он «был бывшим сотрудником данного объекта».
Арбатова объяснила, почему дочь Ефремова стала Сережей
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То, что к дочери Михаила Ефремова приковано внимание общественности из-за того, что ее отец знаменитость, упростило ее трансформацию, сказала газете ВЗГЛЯД психоаналитик, писатель, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова.
Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в своих социальных сетях рассказала, что, пока пыталась дозвониться до дочери актера Михаила Ефремова по имени Анна-Мария и договориться с ней об интервью, она стала Сережей. О совместной программе договориться так и не удалось.
«Анна-Мария-Сережа, конечно, так интересен общественности именно за счет своего отца, который сидит в тюрьме. Допускаю, что это упростило ее трансформацию. Дело в том, что я несколько лет назад выступала в женском сообществе и как раз познакомилась с ним, тогда еще девочкой с синими волосами – прелестное совершенно существо, умное, интеллигентное, воспитанное. И она уже не подросток, а взрослый человек, совершеннолетний, поэтому сама вправе принимать такие серьезные решения», – говорит Арбатова.
Она убеждена, что каждый человек, который испытывает проблемы с половой самоидентификацией, имеет право на трансформацию, а общество должно спокойно и толерантно относиться к этим людям и «не смело бы их терроризировать».
«Когда-то давно, когда я работала в ток-шоу «Я сама», нашей героиней была женщина, которая переделала себя из мужчины. Тогда это было еще в новинку, это были 90-е. Я с ней поговорила и увидела весь объем проблем, который возникает у этих людей, причем не только психологических, но и физиологических. Ведь они всю жизнь сидят на гормонах, чем очень сильно подрывают свое здоровье. Но для них, как я понимаю, лучше уж совершить над собой такую операцию, чем жить в прежних условиях», – считает собеседник.
Феминистка объясняет, что решения о смене пола должны приниматься исключительно во взрослом возрасте, а не на подростковых чувствах. Она подчеркивает, что не поддерживает имеющие место ситуации на Западе, когда родители дают согласие на подобные трансформации своих несовершеннолетних детей.
«Более того, такие операции не делаются просто потому, что человек захотел. То есть это не потому, что у человека проблемы, он пошел, переделал себя сначала сюда, потом обратно, а затем вообще в марсианина. Там есть определенная эндокринологическая, запаховая, тестовая процедура, которая дает врачам понять, что это взвешенное решение и истинное желание человека», – поясняет Арбатова.
Консервативное общество еще долго будет пытаться бороться с подобным явлением, ровно также, как когда-то церковь боролась с переливанием крови, пересадками на сердце и так далее, полагает собеседник. «Трансформация пола – это такая же медицинская процедура, как и любая процедура, спасающая жизнь человека. Я искренне желаю счастья Сереже. Главное, чтобы человек искренне чувствовал себя самим собой», – заключила психоаналитик.
Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион высказался, что Русская православная церковь ни при каких обстоятельствах не может принять смену пола. Он убежден, что «превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину» нельзя, а «индустрия по смене пола – это индустрия обмана».
Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России
Российская сторона начнет процедуру денонсации соглашения, которое регулирует поездки дипломатов США по России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также в пятницу глава МИД заявил, что вскоре будет опубликован перечень руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов.
ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ.
В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости».
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.
«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении.
Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Москва пригрозила американскому бизнесу «болезненными мерами»
Россия будет прекращать деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сербского МИДа Николой Селаковичем.
«У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Министр уточнил, что санкции России коснутся тех американских фондов и неправительственных организаций, «которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь».
Президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям Соединенных Штатов после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
МИД объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США
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МИД России официально опубликовал заявление «Об ответных мерах в связи с враждебными действиями США». В нем говорится, что данные контрмеры введены в ответ на антироссийские санкции США.
«Предпринятый Администрацией Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», – говорится в заявлении МИД.
В нем отмечается, что на этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути России предлагают согласиться с тем, что с ней пытаются разговаривать с позиции силы. Однако Москва ранее уже заявляла, что санкционное и иное давление на нее не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации. Поэтому в ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры.
Так, на основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.
«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – отмечается в заявлении МИД. Кроме того, в рамках ответных мер ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет отныне сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности.
Также будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран, а в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши».
Россия также намерена прекратить деятельность на территории страны американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. «Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу, – отмечается в заявлении МИД. – Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций».
В МИДе подчеркнули, что данные шаги – лишь часть имеющихся возможностей. «Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 чел. численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 чел., командированных в наше Постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия», – подчеркивает МИД.
«Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», – говорится в сообщении. При этом МИД подчеркивает, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей.
«Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно – ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется. Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации» – заявляет МИД.
Москва решила выслать пять польских дипломатов в ответ на высылку трех российских из Варшавы
Россия ответит на высылку Польшей российских дипломатов высылкой польских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел.
«Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – цитирует заявление МИД РИА «Новости».
Напомним, трех работников посольства России в Варшаве признали персонами нон грата. В МИД страны отметили, что основанием для такого решения послужило «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список.
Среди попавших в санкционный список указаны генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США.
Напомним, в четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля
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Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.
По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
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Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США
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Россия официально объявила о запрете въезда в страну ряду высокопоставленных чиновников США в ответ на враждебные антироссийские санкции, принятые накануне Белым домом.
«В ответ на введенные 2 марта с. г. Администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Среди попавших в санкционный список генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США.
Кроме того, не смогут въехать в Россию Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН, и Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры, отметили в ведомстве.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, который планировалось огласить вечером, 16 апреля, в пятницу.
Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Ахеджакова ругательством ответила на вопрос о голливудской «Иронии судьбы»
Актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях ответила на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров.
«Комсомольская правда» указывает, что героиню Ахеджаковой, сыгравшей в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» подругу Нади, заменят на афроамериканскую актрису. Сама Ахеджакова на вопрос об отношении к съемкам ремейка заявила: «Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите».
Напомним, компания «Централ Партнершип» сообщила, что режиссер «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг займется съемками англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров.
Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V»
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Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш.
Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша.
В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam.
На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора.
США обещали защищать Японию ядерным оружием
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США намерены защищать Японию всеми средствами, включая ядерное оружие, говорится в заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.
Вашингтон подтвердил «непоколебимую поддержу безопасности Японии» в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, передает ТАСС.
Подчеркивается, что договор о безопасности касается и островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем. США и Япония заявили, что выступают против «любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море», и «незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море».
Байден и Суга подчеркнули «важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе». При этом Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года.
Вашингтон и Токио также подтвердили решимость провести полную денуклеаризацию КНДР. США выразили готовность способствовать решению проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Байден и Суга осудили ситуацию в Мьянме и призвали военных Мьянмы немедленно остановить насилие и освободить задержанных. США и Япония заявили, что намерены на двустороннем уровне, в рамках G7 и ВТО противостоять использованию недобросовестных торговых практик.
Напомним, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью». Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз.
Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане
В Казахстане при учебно-тренировочных полетах разбился СУ-30СМ, сообщили в министерстве обороны страны.
«Экипаж катапультировался, находятся под наблюдением медиков», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Инцидент произошел при заходе на посадку во время учебно-тренировочных полетов на авиационном центре в Балхаше, Карагандинская область.
На место происшествия отправилась специальная комиссия.
В марте военный самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По предварительным данным, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основные версии крушения военного самолета.
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