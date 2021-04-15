ОСК назвал сроки сдачи АПРК «Князь Олег»

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» будет готова к передаче ВМФ России в октябре, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Мы будем готовы отдать корабль флоту в октябре этого года», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

АПЛ «Князь Олег» станет пятой подлодкой данного проекта в боевом составе ВМФ России.

По словам Рахманова, прежде чем строить корветы проекта 20386, необходимо сначала наладить серийное производство их узлов и агрегатов.

Головной корвет проекта 20386 «Дерзкий» заложен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2016 году и до сих пор находится на этапе строительства.

«Теперь вопрос, есть ли у нашей кооперации для корвета 20386 все необходимые системы и агрегаты? Для базового 20380 все готово, а вот для 20386 нужно дорабатывать несколько технических решений, которые в конечном счете создадут облик именно этого корвета, корабля следующего поколения», – сказал Рахманов.

По его словам, чтобы избежать повторения ситуации с подлодкой проекта 677 «Лада», которую пока невозможно полноценно запустить в серию из-за проблем с контрагентами, нужно организовывать серийное производство компонентов и изделий, необходимых для нового корвета.

Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что ВМФ получит РПКСН проекта «Борей-А» «Князь Олег» до конца 2021 года. Напомним также, ко Дню Победы 9 мая 2021 года планируется заложить РПКСН «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). 12 декабря стратегическая АПЛ проекта 955А «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.

Напомним, в марте источник в ОПК сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») будет передан флоту ко Дню ВМФ.