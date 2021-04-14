Жена пожарного рассказала, как погиб тушивший «Невскую мануфактуру» командир отделения

Жена пострадавшего во время тушения «Невской мануфактуры» пожарного рассказала, как погиб в огне 31-летний замначальника отделения 64-ой пожарно-спасательной части Петербурга Илья Белецкий.

По ее словам, спасатели успели эвакуировать людей из горящего здания в самый последний момент. При этом сами пожарные выходили вслед за ними, и были уже в дверях, когда по ним ударила огненная волна.

«Полыхнуло пламя, огненной волной их ударило подло сзади. Они ее не ожидали. Мой муж уже, видимо, снял свою кислородную маску, в итоге получил ожог дыхательных путей, также у него обожжено 45% тела сзади. Второй пострадавший то ли поднял забрало, то ли снял шлем – ему обожгло лицо. Илья [Белецкий] шел позади всех, он принял основной удар на себя и погиб», – рассказала «Комсомольской правде-Петербург» жена одного из пострадавших пожарных Бориса Старковского Анна.

Она добавила, что пожар в здании «Невской мануфактуры» был похож на тот, что произошел в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года, когда погибли 16 человек, в том числе, девять сотрудников пожарной части.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.

Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.

Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста. Двое награждены посмертно.