Погиб тушивший «Невскую мануфактуру» в Петербурге пожарный

При тушении возгорания в историческом здании фабрики «Невская мануфактура» в Петербурге погиб командир отделения пожарно-спасательной части, сообщил источник.

В ходе ликвидации возгорания погиб пожарный, сообщил собеседник ТАСС.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах пояснил, что в результате ЧП погиб командир отделения пожарно-спасательной части. «При возгорании пострадали трое пожарных, один из них – командир отделения 64-й пожарно-спасательной части – погиб», – сообщил источник.

Между тем в МЧС сообщили, что на пожаре пострадали два человека, для ликвидации пожара начали готовить вертолет.

«Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы», – уточнили в министерстве. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия старой постройки.

В пресс-службе добавили, что площадь пожара составляет уже 4 тыс. квадратных метров.

Между тем в прокуратуре города сообщили, что ведомство начало проверку по факту пожара. «Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной. На место происшествия выехал прокурор Невского района города Санкт-Петербурга Виктор Винецкий», – пояснили там.

Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенного на Октябрьской набережной. Площадь пожара составляла 1,5 тыс. квадратных метров.