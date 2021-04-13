МИД потребовал объяснений от Японии в связи с планами сбросить радиоактивную воду в океан

Официальный представителя МИД России Марии Захаровой сообщила, что Россия выражает «серьезную озабоченность» в связи с планом Японии осуществить сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан и ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам.

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией. Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна», – приводится на сайте МИД комментарий Захаровой.

В заявлении МИД также подчеркивается, что информация «не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение».

«Выражая, в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан», – говорится в документе.

При этом Россия исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться сброс, указала Захарова. «Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства», – подчеркивается в комментарии.

Во вторник японский кабмин официально разрешил слить с аварийной АЭС «Фукусима–1» в океан значительный массив воды.

В свою очередь инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский заявил газете ВЗГЛЯД, что радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно о планах Японии сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», разрушенной в 2011 году. В марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, которую признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.