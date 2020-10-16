Япония решила слить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в море

Японское правительство намерено слить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», разрушенной в результате атомной аварии в 2011 году. Перед сливом радиоактивная вода будет тщательно отфильтрована.

Соответствующее официальное решение на этот счет будет принято в ближайшее время, а слив зараженной воды в море начнется не раньше, чем через год, передает Deutsche Welle со ссылкой на японские СМИ.

Перед сливом радиоактивная вода, хранящаяся в настоящее время почти в 1 тыс. контейнеров, будет подвергнута тщательной очистке, по итогам которой в ней останется только не поддающийся фильтрации тритий. Эксперты полагают, что тритий опасен для людей лишь в очень больших дозах, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что добросовестно отфильтрованная вода может быть слита в океан без ущерба для экологии.

Напомним, авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года после землетрясения магнитудой 9,0 и затопления энергоблоков станции. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.