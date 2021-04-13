Россиян призвали проявить патриотизм и отказаться от отдыха в Турции

Россиянам, которые ранее запланировали отдых в Турции, следует проявить патриотизм и отказаться от поездки в страну, чьи власти заявили об «аннексии» Крыма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к теплому морю, а не к родине», – написал Косачев в Facebook.

При этом вице-спикер обратил внимание, что российские граждане запланировали свой отдых задолго до слов турецкого лидера о том, что Турция не признает «аннексию» Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины.

Тем не менее он выразил надежду, что после таких заявлений хотя бы часть россиян посчитали бы для себя невозможным ехать в страну, которая посягает на права и свободы миллионов их сограждан. Он подчеркнул, что такое решение должно быть принято по собственному выбору, а не из-за отмененных рейсов.

Также сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тыс. россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну.

«В Крыму живет около двух миллионов граждан России, в Севастополе – еще около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а (президент Украины Владимир) Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми», – сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.