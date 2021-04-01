Кремль высказался об участии Манижи в «Евровидении»

В Кремле не считают своей заботой и предметом внимания вопрос того, кто представляет Россию на «Евровидении», на конкурсе представлены разные образы, Москва не считает возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее», потому Кремль не считает это своей заботой и предметом внимания, передает РИА «Новости».

«Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями. И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться», – добавил он.

Напомним, в начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman.

Сенатор Елена Афанасьева жестко раскритиковала песню, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и песни для конкурса «Евровидение». В РПЦ заявили о возмущении женщин песней Манижи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия поразит «Евровидение» своей толерантностью.