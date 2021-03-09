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Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
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    Как вы относитесь к представляющей Россию на «Евровидении 2021» певице Manizha?

    Россия поразит «Евровидение» своей толерантностью

    Манижа защищает права женщин и ЛГБТ    9 марта 2021, 22:15
    Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»
    Текст: Наталья Макарова,
    Татьяна Косолапова,
    Андрей Самохин

    Россию на «Евровидении» в этом году представит певица Манижа с песней феминистического содержания. Саму композицию эксперты шоу-бизнеса не считают музыкальным шедевром – это явно не хит. Но уроженке Таджикистана Маниже может помочь попадание в общеевропейские тренды – она выступает против семейного насилия, защищает права женщин и ЛГБТ, является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

    «Вот тебе Восьмое марта» – так певица, известная как Manizha (Манижа), прокомментировала известие о своем выдвижении от России на песенный конкурс «Евровидение-2021». Действительно, в Международный женский день песня Манижи под названием "Russian Woman" – «Русская женщина» – победила в зрительском голосовании на Первом канале. Манижа набрала почти 40%, обойдя группу Therr Maitz и дуэт #2Маши.

    Песня Манижи, которую многие расценили как феминистскую, будет представлять нашу страну на состязании в Нидерландах в мае. В композиции, стихи к которой написаны на смеси русского и английского языков, присутствуют такие слова: «Каждой русской женщине необходимо знать. Ты достаточно сильна, чтобы пробить стену... Росла без отца, делай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь? Не хочешь, а надо... Послушайте, правда, мы с вами – не стадо». К слову, это первая за 12 лет песня – конкурсант «Евровидения» от России, текст которой хотя бы частично написан по-русски.

    Композиция Russian Woman подчеркнуто интернациональна. Музыку написали два израильских композитора – Ори Авни и Ори Каплан, а слова – сама Манижа, российская певица и этническая таджичка, которая родилась в Душанбе в год распада Советского Союза и чья семья переехала в Москву в 1994-м, во время гражданской войны в Таджикистане.

    В публикациях, посвященных «Евровидению», акцент делается на происхождении певицы. Упоминается ее полное имя – Манижа Далеровна Сангин, и подчеркивается – прабабушка певицы одной из первых женщин в Средней Азии сняла паранджу и сделала выбор в пользу самостоятельной работы, из-за чего у нее отобрали детей. В 2017 году в интервью порталу People Talk Манижа рассказала: «Я родилась в мусульманской семье, где в принципе не принято, чтобы женщина что-то делала, а быть певицей – вообще постыдное дело».

    Сангин (в переводе с фарси «камень») – это псевдоним певицы. Точнее, фамилия бабушки, которую использует исполнительница. В сочетании с именем Манижа («нежная» или «хрупкая») получается оксюморон. Урожденная Манижа Хамраева – из интеллигентной семьи. Дедушка певицы – журналист и литератор, член Союза писателей СССР Тоджи Усмон, в честь которого названа улица и установлен памятник в городе Худжанде, бывшем Ленинабаде. Мать певицы – физик-ядерщик по первому образованию, а по второму психолог. Отец – врач. С подачи бабушки, также медика по профессии, Манижа поступила в музыкальную школу в класс фортепиано, а через год профессионально занялась вокалом.

    Старшая сестра, Муниса Усманова – сотрудница российского Первого канала, старший брат Тоджусмон работает в одном из ведущих банков, а младший – Шерзод –  учится в Дипломатической академии МИД России. Добавим, что сама Манижа известна не только в музыкальных, но и в дипломатических кругах. В декабре она была назначена первым в российской истории послом доброй воли при Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. От США аналогичную миссию исполняла, например, голливудская актриса Анджелина Джоли.

    Что касается собственно музыкальной карьеры Манижи, то здесь также следует развеять некоторые стереотипы. Можно встретить утверждения, что 29-летняя певица приобрела популярность лишь в 2016 году, пробившись из неизвестности благодаря клипам в Instagram. Однако еще в 2003 году Манижа получила Гран-при фестиваля Rainbow Stars в латвийской Юрмале, год спустя стала лауреатом IV международного литовского фестиваля-конкурса Kaunas Talent, а еще через год ее песни зазвучали в эфире радиостанций Таджикистана. В 2007 году Манижа Сангин выпустила хит «Пренебрегаю», который транслировали на федеральных каналах (продюсеры придумали ей псевдоним Ру.Кола и изменили ее внешность на более европейскую). Позже девушка записала саундтрек к фильму Ивана Вырыпаева «Танец Дели», выступала на модных фестивалях вроде «Пикника «Афиши», на «Новой сцене Александринского театра», в московских клубах и на телевидении.

    Но популярность в соцсетях, где Манижа выпустила инстаграм-альбом Manuscript, похоже, действительно подхлестнула карьеру исполнительницы. В 2017 году певица выступила сольно в Ледовом дворце Петербурга и в колонном зале Дома союзов. А в 2018 году появилась на сцене «Олимпийского» на концерте в честь юбилея MTV Russia. В том же году вышел ее альбом «Я I AM» в жанре этно-поп, соул и электронной музыки.

    «Номер, который Манижа подготовила к «Евровидению-2021», нормальный, не хуже других, с которыми выступала Россия на конкурсе. Я с большим уважением отношусь к Диме Билану, к Сергею Лазареву, и вообще «Евровидением» много лет занимался. Вообще не вижу ничего зазорного в стремлении победить на самом большом в мире неспортивном телевизионном состязании с аудиторией в миллиард человек», – считает публицист Максим Кононенко. По мнению собеседника, в плюс пойдет то, что тема песни – права женщин, и то, что исполнительница – не коренной национальности. Это совпадает с общеевропейским политическим и общественным мейнстримом.

    Продюсеры, которые готовят певцов и певиц к «Евровидению», нередко стараются сделать ставку не столько на музыку, сколько на текст, вызывающий отклик у западной аудитории. Так, например, в 2016 году украинская певица, крымская татарка Джамала одержала победу с песней «1944», посвященной депортации своего народа. 

    Самой Маниже актуальная европовестка отнюдь не чужда. Задолго до выдвижения на «Евровидение» она призывала бороться с домашним насилием. Певица защищает права мигрантов и беженцев, критиковала «навязанные обществом стандарты красоты и стереотипы», поддерживает права ЛГБТ-сообщества и принципы феминизма. В определенных кругах стал известен ее флешмоб «Травма красоты». В конце прошлого года по личному предложению актрисы и общественного деятеля Чулпан Хаматовой певица стала амбассадором фонда «Подари жизнь».

    Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова рассказала, что видела позитивные отзывы на песню «Русская женщина» от знакомых феминисток.

    «Думаю, она придется по душе прогрессивной женской аудитории. В Европе, скорее всего, оценят ее творчество,

    так как там женская тема абсолютно в тренде», – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

    «Россия также находится в русле глобальных трендов, – продолжила политолог. – У нас в последние годы женская повестка также на подъеме, особенно среди молодой аудитории. Чем моложе люди, тем больше энтузиазма у них вызывает феминизм».

    «При этом видно, что мнения по поводу этой кандидатуры для участия в конкурсе в России разделились, – добавила политолог. – Есть люди, которые в критическом ключе обсуждают национальность певицы. Это странно, потому что Россия – многонациональное государство».

    Действительно, крайне резко о выдвижении Манижи высказался, например, публицист и историк Егор Холмогоров. Он назвал «сознательным плевком в лицо» выбор зрительского голосования. «Похоже, что скандал с отправлением на «Евровидение» с песней «Русская женщина» откровенно издевающейся над русскими таджички Манижи, агитирующей за геев и мигрантов, превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским. Текст песни – образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин. (...) У авторши есть не менее омерзительные песни типа «Недославянка». По мнению Холмогорова, «впервые за долгое время миллионы людей в России будут сознательно желать поражения своей страны... в дурацком конкурсе, но все-таки».

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    Как вы относитесь к представляющей Россию на «Евровидении 2021» певице Manizha?



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    Кононенко, в свою очередь, полагает, что «Манижа представляет образ русской женщины отнюдь не в искаженном виде – все так и есть». В любом случае выбор горячей темы – домашнего насилия, положения женщин в обществе – крайне удачен, хотя музыкальные достоинства песни не очевидны, добавил публицист.

    Продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская в свою очередь отметила, что номер, с которым наша страна идет на «Евровидение», может показать толерантность России – ведь «Русскую женщину» поет явно не русской внешности артистка.

    «Но, на мой взгляд, претендовать на какие-то первые места мы не можем, потому что в этой песне нет необходимой для этого конкурса хитовости», – отметила Могилевская, которая еще в 1980-е работала в Главной редакции музыкальных программ Гостелерадио, а в постсоветские времена продюсировала поп-артистов (например, Наташу Королеву) и выступала продюсером клипов для групп «Любэ», «Рондо», «Ария», «Иванушки Интернешнл» и других.

    «Честно говоря, я считаю, что тот выбор, который был дан из трех претендентов (Manizha, #2Маши и Therr Maitz) – он никакой, – констатировала Могилевская. – Хотя у Антона Беляева (основатель группы Therr Maitz) очень интересная композиция, и, выбрав его, мы бы хотя бы поразили «Евровидение» тем, какие мы продвинутые с точки зрения музыкального искусства. Конечно, она не претендовала бы на первые места, потому что несколько другая должна быть направленность песни».

    Она подчеркивает, что зрители «Евровидения» выбирают либо то, что им «падает на ухо», либо то, чему они очень сильно удивлены. То есть либо людям имидж группы попадает в сердце, либо музыка.

    «В нашем российском представителе, в общем-то, нет ни того, ни другого в достаточной мере. Тот же рэп-исполнитель Моргенштерн, к которому я сложно отношусь, мог бы выстрелить. А здесь я не надеюсь на какие-то первые места с этим исполнителем», – заключила Могилевская.

    По мнению Кононенко, шанс получить голоса европейцев у Манижи есть. «В общем, если люди на Первом канале разыгрывают эту карту, они, видимо, знают, что делают. Номер, с которым выступает Россия – таджикская певица, израильские авторы музыки – это хороший выбор для «Евровидения», – резюмировал публицист.


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