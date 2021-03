Бузову и Моргенштерна предложили отправить на «Евровидение» 3 марта 2021, 11:35

Фото: Артем Геодакян/Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл предложил отправить на «Евровидение» в этом году Ольгу Бузову и Моргенштерна. В эфире НСН он в шутку заявил, что сразу после выступления на конкурсе эти артисты могли бы уехать в мировое турне «без обратного заезда в Россию». В то же время, по мнению Маршалла, не стоит отправлять на «Евровидение» рок-музыкантов. «Рок – это музыка протеста, а «Евровидение» – это такой политический конкурс», – объяснил продюсер. Музыкальный критик Артур Гаспарян сравнил сложившуюся вокруг конкурса атмосферу секретности со спецоперацией. «Даже форма национального отбора превратилась в некую секретную спецоперацию, когда никто ничего не знает и все молчат. И организаторы самого этого национального отбора в кавычках, и потенциальные участники, если они вообще есть. А они, скорее всего, есть, но дали какую-то страшную подписку о неразглашении под страхом смертной казни или помещения в СИЗО Сахарова, если они откроют до этого рот», – заявил он. Гаспарян также предположил, что на конкурс могут отправить Бузову. Но такое предположение критик назвал «страшным сном». «Плюс всплывали совершенно разные фамилии и имена из топовых персонажей, как NILETTO и Моргенштерн», – добавил он. Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что хотел бы видеть группу Little Big на конкурсе «Евровидение» от России в 2021 году, так как является фанатом этих музыкантов. Напомним, российская панк-рейв-группа Little Big в мае 2020 года должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. При этом музыкальный клип группы на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале «Евровидения», набрав свыше 134 млн просмотров.

Рогозин рассказал об украденной с Байконура «суперсекретной электронике» 2 марта 2021, 18:33

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Оборудование, украденное на космодроме Байконур, было похищено с площадки, принадлежащей Казахстану, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Это собственность Казахстана. «Суперсекретная электроника» – это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», – передает РИА «Новости» комментарий главы Роскосмоса. По словам Рогозина, охрана этого аварийного объекта следит главным образом за случайными посетителями и туристами, пытающимися проникнуть на него. Сейчас Казахстан решает вопрос об утилизации объекта. Ранее во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос) подтвердили кражу старого оборудования на Байконуре. До этого ряд СМИ писал о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Сообщалось, что радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран». ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным 2 марта 2021, 16:10

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости». «Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации. Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Эксперт: Пашинян выиграл поединок с армянским генералитетом 2 марта 2021, 18:05

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

Глава Генштаба Армении все же будет уволен, а Пашинян побеждает. Видимо, президент Саркисян подвергся слишком сильному давлению со стороны правительства – и поддался ему. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя решение президента Армении де-факто утвердить требование премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Президент Армении мог бы опять притормозить увольнение главы Генштаба, но он обратился в КС, чтобы самоустраниться от принятия решений, которые он должен принимать. Саркисяну вообще свойственна двуликая политика», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян. «Возможно, – продолжил собеседник, – сыграл свою роль большой нажим со стороны правительства, и в результате Саркисян решил «умыть руки». Поэтому он обратился в суд насчет того, насколько поправки соответствуют Конституции. Он знает, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев». Российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян добавляет, что теперь все снова зависит от Пашиняна, который хотя и лишился поддержки армянских генералов, однако сумел сохранить политическую инициативу. «Пашинян может и дальше работать на дестабилизацию ситуации в Армении, отказываться уходить в отставку, собирать свои митинги и угрожать открытым гражданским конфликтом. А может поступить как хоть немного государственный деятель, а именно – призвать народ разойтись и решить все вопросы через электоральную процедуру. То есть объявить о проведении через два месяца досрочных парламентских выборов. Это единственный шанс выйти из нынешней ситуации нормально», – подытожил собеседник. Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего». Оппозиция назвала решение Саркисяна «тревожным» и потребовала экстренной встречи с ним. Обращение президента Армении в Конституционный суд на данном этапе не может предотвратить уход главы Генштаба должности Оника Гаспаряна, так как КС будет оспаривать не соответствующее ходатайство премьера, а закон, регулирующий назначение и увольнение высшего командного состава. Об этом заявил Sputnik Армения эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян. Как пояснил юрист, именно этот закон позволил премьеру подать соответствующее ходатайство, однако пока КС будет обсуждать соответствие закона конституции, само по себе прошение премьера об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу уже в среду. Таким образом, по словам Айвазяна, у президента еще остался день, чтобы оспорить конкретно прошение премьера. «Я сейчас не хочу нарушать презумпцию невиновности, но если президент не обратится в КС с целью оспорить прошение премьера, то он станет соучастником отстранения начальника Генштаба. Обращение президента в КС в данном случае никакого отношения к ходатайству главы правительства не имеет», – заявил Айвазян. Если же вдруг Конституционный суд вдруг оперативно признает антиконституционным закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», то ходатайство премьера об отставке главы Генштаба потеряет свою силу. Отметим, что начальник Генштаба назначается на должность сроком на 5 лет. До «бархатной революции» 2018 года и статья 35.1 «О воинской службе и статуте военнослужащего» устанавливала исчерпывающий список оснований для преждевременного увольнения высшего военного должностного лица. Ни одного из этих оснований для снятия Гаспаряна у премьер-министра не было. Однако в июне 2018 года в упомянутый закон была внесена поправка, гласившая: «Освобождение военного от должности высшего командного состава может быть осуществлено независимо от того, существуют установленные ч. 1-й данной статьи (ст. 35.1) основания или нет». Иными словами, поправка позволяет снимать главу Генштаба с поста в любой момент. Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом 2 марта 2021, 20:55

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Текст: Абдулла Шакиров

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей. «А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter. Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе. Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Лукашенко отверг идею слияния России и Белоруссии 2 марта 2021, 13:34

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Мир сильно изменился, и было бы глупо всерьез рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с Владимиром Путиным, передает Sputnik Белоруссия. Лукашенко отметил, что разговор с Путиным шел в контексте Союзного государства: «о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти». При этом, комментируя «некоторые выдумки и вранье в различных источниках» о вхождении в состав России или слияния с ней, он заметил, что «белорусы живут в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с соседской. «И мы – суверенное и независимое государство. ... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», – сказал белорусский президент. При этом Минск, по словам Лукашенко, продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы «не бояться» и «не дергаться» по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти. В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии являются «абсурдной чушью». Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления Трампа 2 марта 2021, 20:37 Текст: Ксения Панькова

Телеканал RT сообщил, что получил от администрации YouTube предупреждение за прямую трансляцию речи экс-президента США Дональда Трампа с конференции в Орландо. Официальная причина предупреждения – «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech». «Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», – говорится в сообщении RT в Telegram. В воскресенье Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства. Он предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину 2 марта 2021, 19:53 Текст: Елена Мирошниченко

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым. «Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы. Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины». Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск. Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной. Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального 2 марта 2021, 17:38

Фото: MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. «Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости». Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации. Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям. Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.



По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник. Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Шойгу предложили возобновить выпуск «Русланов» в России 2 марта 2021, 14:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал предложения по возобновлению производства в России украинского самолета Ан-124 «Руслан», сообщили в пресс-службе военного ведомства. Эти предложения министру представили на совещании в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП». Шойгу отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124. Он выразил надежду, что стране удастся получить необходимое количество исправных самолетов. Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный грузовой самолет. Его разработали в украинском конструкторском бюро «Антонов». В Ульяновском авиакомплексе всего было выпущено 36 Ан-124, передает «Интерфакс». В России эти самолеты не выпускают с 2003 года, но действующие машины продолжают ремонтировать и поддерживать их летную годность. Военные не раз предлагали возобновить производство «Русланов». Однако глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в этом нет острой необходимости, поскольку ремонт существующего парка продлит ресурс Ан-124 до конца 2040-х. Напомним, в октябре Шойгу заявил о важности модернизации самолета Ан-124. Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2» 3 марта 2021, 08:15

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Украина может потерять 3 млрд долларов из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», при этом данный ущерб «некритичен», заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. «Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», – отметил Лановой в интервью НСН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков 2 марта 2021, 16:50

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено размещение 17 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и четырех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», – цитирует РИА «Новости» офицера. По его словам, данный факт подтверждают в своем отчете от 1 марта наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Подобные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию, уточнил он. «Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за действиями противника, строго придерживаясь условий действующего перемирия в постоянной готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил Филипоненко. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Россиян предупредили об аномальных холодах 3 марта 2021, 02:01

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Северо-запад России, Московскую область и Москву в субботу ожидают аномальные холода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от 9 до 14 градусов мороза, дневные – около 5 градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение», – сказал Вильфанд ТАСС. По его словам, температура будет держаться на отметке на 3 градуса ниже нормы, в воскресенье она будет близка к норме, и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник. «Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра. В Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала температура будет ниже нормы на 4-8 градусов, с воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую часть страны. «Исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там температура будет около нормы», – указал ученый. В Москве также прогнозируется сильный ветер, его скорость будет достигать 17 метров в секунду. Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях 2 марта 2021, 18:25 Текст: Елизавета Булкина

Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС. «Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев. Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США. Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. США внесли в список санкций по Навальному три немецких и одну швейцарскую компании 3 марта 2021, 01:13 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным против 27-го Научного центра Минобороны России и против девяти компаний, в том числе против трех немецких и одной швейцарской. Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС. Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG. Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Швеция начала переговоры с российским поставщиком вакцины от COVID 3 марта 2021, 05:57 Текст: Наталья Ануфриева

Координатор вакцинации против коронавируса в Швеции Рикард Бергстрем провел встречу с представителем российского производителя вакцины против коронавируса, еще одна встреча запланирована на 3 марта. Бергстрем заявил телеканалу ТВ4, что у него «есть мандат от правительства на переговоры с другими (поставщиками)», он «встречался с российским производителем на прошлой неделе, и завтра снова будет встреча», передает ТАСС. «И Швеция, и Еврокомиссия готовы поговорить с любым, кому есть что предложить. Но основное направление – делать это через ЕС», – добавил он. В данный момент парламентское большинство требует, чтобы Швеция закупала вакцины и вне соглашений с ЕС. Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в интервью агентству ТТ заявил о разочаровании «тем, что все идет слишком медленно». Он рассчитывает, что в среду на обсуждении этого вопроса в комитете по социальным делам его партию поддержат «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» и Левая партия. Вакцинация в Швеции началась 27 декабря. Правительство страны планирует провести ее среди всего взрослого населения в течение первой половины 2021 года. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 669 113. Число умерших пациентов составляет 12 882. Ранее Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС. Также чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V». Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.