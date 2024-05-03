В Лондоне задержали 45 человек за срыв перевозки мигрантов на баржу

Tекст: Денис Тельманов

«Автобус, который должен был отвезти людей в Дорсет, был заблокирован группой людей, которые стояли вокруг него и мешали отправлению при помощи велосипедов», – говорится в заявлении Скотленд-Ярда, передает ТАСС.



Протестующие спустили шины автобуса, чтобы он не смог выехать. В акции протеста приняли участие более ста человек, которые сформировали живую цепь, окружив автобус. В итоге ни один нелегальный мигрант на баржу отправлен не был – автобус покинул парковку перед отелем пустым.

«Несколько полицейских доложили, что подверглись нападению. К счастью, я рад, что никто из них не получил серьезных травм. Всего 45 человек были задержаны и доставлены в полицейский участок за нарушения, которые включали в себя воспрепятствование движению, создание препятствий для полиции и нападение на полицейских», – рассказал заместитель помощника комиссара Аде Аделекан.

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал действия манифестантов. Не мешать миграционным властям выполнять свою работу призвала и канцелярия премьер-министра Риши Сунака.

Правительство Великобритании весной прошлого года приняло решение разместить нелегалов на Bibby Stockholm с целью сократить расходы на их содержание в отелях и снизить нагрузку на местные органы власти.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. С 2018 года только этим способом в Великобританию перебрались более 110 тысяч нелегалов.