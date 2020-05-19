Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

Фигуристка Алена Косторная, певица Манижа и стендап-комик Нурлан Сабуров вошли в рейтинг журнала Forbes «30 до 30» – список 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

В рейтинге 10 категорий в таких сферах, как предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, а также новые медиа.

В каждой категории было выбрано по три победителя. Учитывались такие критерии, как возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

Отмечается, что в лонг-лист вошли также уроженцы Белоруссии и Казахстана.

В спортивной категории в рейтинг вошли 16-летняя фигуристка Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов.

В сфере музыки победителями выбрали певицу Манижу, исполнителя Моргенштерна, а также Екатерина Кищук, которая ранее выступала в группе «Серебро», но с 2019 года развивает сольную карьеру.

В категории «Новые медиа» жюри выбрало 28-летнего стендап-комика Нурлана Сабурова, соосновательниц телеграм-канала «Антиглянец» Юлию Пош и Татьяну Столяр, а также основателей паблика «Страдающее Средневековье» 26-летнего Юрия Сапрыкина и 27-летнего Константина Мефтахудинова.

Победителями в категории «Искусство» были признаны художница Екатерина Муромцева, актриса Василиса Перелыгина и композитор Соня Белоусова, написавшая саундтрек к сериалу Netflix «Ведьмак».

Категорию «Мода и дизайн» представили 21-летняя модель Алеся Кафельникова, дизайнеры Алиса Ушакова и Вероника Хан.

В области социальных практик в рейтинг включены основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина, директор СПИД.Центра Сергей Абдурахманов и 21-летней программист Иван Бакаидов, среди проектов которого – платформа бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики LINKa

В категории «Наука и технологии» выбраны основатель и гендиректор биомедицинской компании Oncobox Андрей Гаража, программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило и разработчик в компании МТС Виктор Кантор.

В области предпринимательства победителями стали 26-летние сооснователи медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич, 27-летний сооснователь сервиса «Кухня на районе» Кирилл Родин, а также сооснователь и программный директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов.

В сфере управления в списке оказались 30-летний коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар, гендиректор издания Sports.ru Марк Тен и исполнительный директор KAZ Minerals в России Георгий Фотин.

Победителями в категории «Финансы и инвестиции» признаны руководитель управления анализа кредитных рисков «Тинькофф Банка» Анна Казакова, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов, а также инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов.

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