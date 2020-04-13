Forbes назвал 10 россиян с наибольшими доходами за год

Журнал Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2019 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности почти 15 млрд долларов.

«В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», здесь мы оцениваем реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Оцениваемый доход – это валовый доход, или доход gross. Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, мы не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Новичков в этом году трое – создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев, бизнесмен Аркадий Ротенберг и основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Леонид Михельсон.

На первом месте в списке миллиардеров с наибольшими доходами – Андреев, источником дохода которого стала продажа доли в холдинге Magic Lab (объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen). Второе место, как и в прошлом году, занял президент и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, источник дохода – продажа 51% баскетбольного клуба Brooklyn Nets. На третьем месте – основной владелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин, оценка дохода которого увеличилась за счет роста выплаченных «Норникелем» дивидендов.

Основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин переместился с третьего на четвертое место из-за незначительного снижения дохода, сформированного из дивидендов НЛМК. Пятое место у бизнесмена Аркадия Ротенберга, который продал крупнейший актив – генподрядчика строительства Керченского моста, компанию «Стройгазмонтаж».

Также в рейтинге основной владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, основной акционер Evraz Роман Абрамович, глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Михельсон. Десятку, как и год назад, замыкает бизнесмен Сулейман Керимов.

«Доходы Лисина, Потанина, Мордашова и Алекперова, прежде всего, связаны с высокими дивидендными выплатами их компаний. Михаил Прохоров, как и в 2017-2019 годах, продолжает распродавать активы. У Романа Абрамовича и Сулеймана Керимова доходы в 2019 году были сформированы за счет дивидендов и продажи акций, принадлежащих им компаний», – пишет журнал.

Как уточняет издание, оценка дохода – это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 8 февраля 2019 года по 18 марта 2020 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Кроме того, не учитывались сделки по продаже личного имущества.