Генсек ШОС заявил о неготовности к введению безвиза между странами организации

Генсек ШОС заявил об отсутствии готовности к введению безвиза между странами организации

Tекст: Ольга Иванова

Вопрос о введении безвизового режима внутри всех стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока не решен, сообщает РИА «Новости». Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что облегчение визового режима находится в повестке дня организации, однако вопрос безвизовых поездок по всем странам еще «не созрел».

Ермекбаев подчеркнул, что работа по либерализации визовых режимов является одной из задач туристических администраций, а также министерств внутренних дел и миграционных служб. Он добавил: «Вопросы облегчения визового режима находятся в повестке дня соответствующих органов, прежде всего это туристические администрации, министерства внутренних дел, миграционные службы.»

Генсек также отметил, что ряд стран-членов ШОС уже заключили двусторонние соглашения о безвизовых поездках, и такие вопросы продолжают решаться на двусторонней основе. Напомним, что ШОС была основана в 2001 году и на сегодняшний день включает в себя 10 стран: Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Индию, Пакистан, Белоруссию и Иран.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что на июльском саммите в Астане президент России Владимир Путин заявил о значении ШОС и БРИКС как основы нового миропорядка.