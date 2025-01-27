Минприроды опровергло возможность покупки лицензий на недра через «Авито»

Минприроды объяснило, что лицензии на недра нельзя продавать на «Авито»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Минприроды сообщили, что продажа лицензий на месторождения на интернет-платформах, таких как «Авито», не предусмотрена российским законодательством, передает ТАСС. Вместо этого возможно заключение сделок по продаже компаний, владеющих лицензиями.

На самой платформе «Авито» действительно можно найти объявления о продаже компаний с лицензиями. Например, продается месторождение россыпного золота в Приморском крае за 350 млн рублей и доля в размере 75% в месторождении алмазов в Якутии за 600 млн рублей.

В Минприроды уточнили, что закон «О недрах» не позволяет компаниям продавать лицензии на недра другим лицам. Лицензии могут быть переданы только в случае передачи прав на участок недр другому пользователю по соглашению о разделе продукции. Также передача лицензии возможна при реорганизации компании, при условии, что новое юрлицо соответствует всем требованиям.

Источник в отрасли пояснил, что через «Авито» можно найти покупателей для компаний с лицензиями и договориться о продаже. Однако, переоформление лицензии должно соответствовать законодательству. В свою очередь, в «Авито» сообщили, что категория «Готовый бизнес» не входит в их транзакционную модель, и проверка активов осуществляется покупателями и бизнес-брокерами. При необходимости, «Авито» вручную проверяет объявления на соответствие законодательству и правилам платформы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Москве человека, который продавал черную икру через платформу «Авито». Партия «Новые люди» предложила запретить интернет-продажу экзотических животных, таких как львы и тигры. Билеты на якобы концерт Канье Уэста появились на «Авито», вызывая сомнения в их подлинности.