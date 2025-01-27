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Минприроды опровергло возможность покупки лицензий на недра через «Авито»
Минприроды объяснило, что лицензии на недра нельзя продавать на «Авито»
Минприроды уточнило, что продажа лицензий на недра через «Авито» не предусмотрена законодательством, однако допускается продажа компаний, владеющих такими лицензиями.
В Минприроды сообщили, что продажа лицензий на месторождения на интернет-платформах, таких как «Авито», не предусмотрена российским законодательством, передает ТАСС. Вместо этого возможно заключение сделок по продаже компаний, владеющих лицензиями.
На самой платформе «Авито» действительно можно найти объявления о продаже компаний с лицензиями. Например, продается месторождение россыпного золота в Приморском крае за 350 млн рублей и доля в размере 75% в месторождении алмазов в Якутии за 600 млн рублей.
В Минприроды уточнили, что закон «О недрах» не позволяет компаниям продавать лицензии на недра другим лицам. Лицензии могут быть переданы только в случае передачи прав на участок недр другому пользователю по соглашению о разделе продукции. Также передача лицензии возможна при реорганизации компании, при условии, что новое юрлицо соответствует всем требованиям.
Источник в отрасли пояснил, что через «Авито» можно найти покупателей для компаний с лицензиями и договориться о продаже. Однако, переоформление лицензии должно соответствовать законодательству. В свою очередь, в «Авито» сообщили, что категория «Готовый бизнес» не входит в их транзакционную модель, и проверка активов осуществляется покупателями и бизнес-брокерами. При необходимости, «Авито» вручную проверяет объявления на соответствие законодательству и правилам платформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Москве человека, который продавал черную икру через платформу «Авито». Партия «Новые люди» предложила запретить интернет-продажу экзотических животных, таких как львы и тигры. Билеты на якобы концерт Канье Уэста появились на «Авито», вызывая сомнения в их подлинности.