Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
ФСБ задержала в Москве продававшего черную икру через «Авито»
ФСБ задержала в Москве мужчину за продажу черной икры на «Авито»
В Москве задержали мужчину 1991 года рождения за продажу через интернет-сервис «Авито» черной икры осетровых пород рыбы, добытой незаконным способом, сообщила ФСБ.
Задержание произошло в момент совершения сделки, и мужчина был пойман с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России, передает ТАСС.
Продавцу икры грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В мае 2021 года на юге России перекрыли контрабандный канал поставки рыбы в Москву, изъяв более тонны осетровых.
До этого военные летчики самолета Ту-154 пытались вывезти в Москву из Хабаровска контрабандой почти 90 кг черной икры.