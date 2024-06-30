Билеты якобы на концерт Канье Уэста появились на «Авито»

Tекст: Ольга Иванова

В объявлении говорится, что концерт должен состояться 5 июля в 19.00 в «Клуб «1930». Цена такого якобы билета 850 рублей. Продавец предлагал пять билетов на танцпол и три VIP билета, передает РИА «Новости».

Позже объявление было снято, а продавец заблокирован.

Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

В воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Россию. Блогер Ксения Собчак отметила, что Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского.