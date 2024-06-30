На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.4 комментария
Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву
Собчак: Канье Уэст приехал в Москву на юбилей модельера Рубчинского
Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского, сообщила блогер Ксения Собчак.
Как написала Собчак в своем Telegram-канале, Канье вчера отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга Рубчинского, «это и есть цель приезда».
По словам Собчак, с Рудковской, вопреки слухам, Уэст не встречался. О его приезде она узнала случайно, а утечка информации, по ее мнению, произошла со дня рождения сына Филиппа Киркорова, где также был Рубчинский.
Она добавила, что завтра Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит.
Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.
В воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Россию.