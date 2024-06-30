Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.5 комментариев
«Лужники» опровергли информацию о концерте Канье Уэста
Концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется, сообщили в информационном центре концертной площадки.
Как сообщил источник ТАСС, отвечая на вопрос, действительно ли в «Лужниках» пройдёт концерт Канье Уэста, и когда он состоится, на официальном сайте площадки такой информации нет и никакой актуальной информации не поступало.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что американский рэпер Канье Уэст находится в российской столице.