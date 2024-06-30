Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.5 комментариев
Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Россию
Американский рэпер Канье Уэст находится в российской столице, сообщила продюсер Яна Рудковская.
Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что Канье Уэст уже в Москве. «Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки, если оно будет – то 80 тыс. sold out за три дня. Ну ладно... Неделю максимум. Мега-крутой он конечно. Что тут вообще говорить!» – поделилась она.
Информация о возможном концерте Уэста в Москве циркулировала с мая, однако официального подтверждения не было. Рудковская, будучи близким другом семьи Кардашьян, с которой сотрудничает Канье, не раз заявляла о своей осведомленности о планах рэпера посетить Россию.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст совместно с российским дизайнером Гошей Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».