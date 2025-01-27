Глава СВР Нарышкин заявил о попытках Запада сорвать участие глав стран в юбилее Победы в Москве

Tекст: Вера Басилая

По словам Нарышкина, западные страны предпринимают усилия по срыву празднования юбилея Победы с целью изоляции России на международной арене, передает РИА «Новости».

Нарышкин подчеркнул, что подобные действия входят в приоритеты министерств иностранных дел и спецслужб стран Запада. Он выразил уверенность в том, что попытки сорвать участие международных лидеров в праздновании Великой Победы не увенчаются успехом.

Также Нарышкин обратил внимание на активизацию некоммерческих организаций в Польше, Германии, США и других странах, которые, по его словам, стремятся фальсифицировать историю Второй мировой войны. Он отметил, что такие организации пытаются обелить преступления нацистов и принизить роль Красной Армии и народов Советского Союза в победе над фашистской Германией. Однако Нарышкин уверен, что эти попытки тщетны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не направляла приглашения США на празднование 80-летия Победы, но готова принимать всех желающих почтить этот день.

Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.