Китайского корги-полицейского лишили премии за сон на работе

Корги-полицейский в Китае лишился премии за сон и курьезы на службе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным РБК, в Китае первый пес-полицейский породы корги по имени Фузай был лишен годовой премии за сон на работе и инцидент с миской. Фузай родился 28 августа 2023 года и уже в январе 2024 года начал работать в полиции Вэйфана, специализируясь на обнаружении взрывчатых веществ. К октябрю корги был переведен в основной состав.

Аккаунт Фузая в соцсетях начал обретать популярность в марте, и к настоящему времени его аудитория достигла почти 400 тыс. подписчиков. В одном из видео, снятом в январе 2025 года, сотрудник полиции похвалил Фузая за его работу, даря ему угощения и игрушки. Однако позже часть подарков была отозвана из-за его провинностей, таких как сон на работе.

Пользователи соцсетей встали на защиту Фузая, после чего полиция разместила новое видео, показывающее, как корги получает щедрый новогодний подарок с угощениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ветеринар спасла собаку породы корги, съевшую почти килограмм щебня, на который пролили маринад от шашлыка, а также московские ветеринары недавно спасли корги по кличке Тедди, который съел 20 шоколадок с оберткой.