Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
Ветеринар спасла съевшую килограмм щебня корги
В Москве ветеринар спасла собаку породы корги, съевшую почти килограмм щебня, на который пролили маринад от шашлыка.
На выходных во время готовки шашлыка на даче хозяева пса пролили на землю маринад, «маринованные камни» заинтересовали корги по кличке Хаммер, передает агентство «Москва». В итоге пес съел почти килограмм щебня. На следующий день камни так и не вышли естественным путем, и хозяева решили обратиться в ветеринарную клинику.
Врач Наталья Павлова, осмотрев питомца, отправила его на рентген для определения точного количества инородных тел. Снимок показал, что животному требуется операция. В итоге из ЖКТ Хаммера извлекли целую миску щебня весом 730 граммов. Пес уже полностью восстановился и чувствует себя хорошо.